Τουλάχιστον 15 νεκροί εξαιτίας αεροπορικής επιδρομής σε προάστιο του Χαρτούμ

Οι σουδανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν το Σάββατο επίθεση με drone στο προάστιο Ομντουρμάν της πρωτεύουσας Χαρτούμ, κατά την οποία σκοτώθηκαν 15 άμαχοι, ανακοίνωσαν σήμερα ακτιβιστές του κινήματος υπέρ της αποκατάστασης της δημοκρατίας στο Σουδάν. Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε φορτηγό που μετέφερε γάλα, διευκρίνισαν.

«Η φονική επίθεση είχε ως αποτέλεσμα 15 άνθρωποι να σκοτωθούν και άλλοι έξι να τραυματιστούν, ενώ αγνοείται η τύχη δύο ανθρώπων», αναφέρει η ανακοίνωση του κινήματος που καταγράφει τις θηριωδίες που έχουν διαπραχθεί από την έναρξη των συγκρούσεων μεταξύ των σουδανικών ενόπλων δυνάμεων και των παραστρατιωτικών των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ).

Το Σουδάν έχει βυθιστεί στο χάος εξαιτίας του πολέμου που ξέσπασε τον Απρίλιο του 2023 ανάμεσα σε δυνάμεις πιστές στον αρχηγό του στρατού Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν και στους παραστρατιωτικούς των ΔΤΥ υπό τον Μοχάμεντ Χαμντάν Νταγκλό, άλλοτε δεύτερο τη τάξει της στρατιωτικής χούντας. Η ένοπλη σύρραξη έχει προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες θανάτους και μεγάλη ανθρωπιστική κρίση, με τον αριθμό των εκτοπισμένων να ξεπερνά τα 11 εκατομμύρια, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

