Ντόναλντ Τραμπ: Ο Όμιλος SoftBank θα επενδύσει 100 δισεκαt. δολάρια στις ΗΠΑ

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, έχοντας στο πλευρό του τον διευθύνοντα σύμβουλο του επενδυτικού ομίλου στον κλάδο της τεχνολογίας, SoftBank, Μασαγιόσι Σον, ανακοίνωσε σήμερα ότι ο όμιλος θα επενδύσει 100 δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια, κάτι που σύμφωνα με τον Τραμπ θα δώσει ώθηση στην αμερικανική οικονομία.

Ο Τραμπ τόνισε ότι η επένδυση θα δημιουργήσει 100.000 θέσεις εργασίας με επίκεντρο τον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και τις σχετικές υποδομές, με τα χρήματα να διατίθενται πριν από το τέλος της θητείας του Τραμπ.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος είπε ότι η επένδυση είναι απόδειξη της «μνημειώδους εμπιστοσύνης στο μέλλον της Αμερικής» και αποκάλεσε τον Σον «έναν από τους πιο καταξιωμένους επιχειρηματικούς ηγέτες της εποχής μας».

Η υπόσχεση της επένδυσης 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που δόθηκε στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε ο Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντας, έρχεται με τη δέσμευση του εκλεγμένου προέδρου να τονώσει την αμερικανική οικονομία και να μειώσει τον αντίκτυπο του πληθωρισμού στους Αμερικανούς κατά τη δεύτερη θητεία του, που ξεκινά στις 20 Ιανουαρίου.

Η σημερινή ανακοίνωση θυμίζει παρόμοια υπόσχεση που είχε δώσει ο Σον στον τότε εκλεγμένο πρόεδρο Τραμπ τον Δεκέμβριο του 2016 στον Πύργο Τραμπ, όταν ο Σον είχε δηλώσει ότι θα επενδύσει 50 δισεκατομμύρια δολάρια και θα δημιουργήσει 50.000 θέσεις εργασίας.

Ενώ αυτά τα χρήματα δαπανήθηκαν τελικά, δεν είναι σαφές αν δημιουργήθηκαν αυτές οι θέσεις εργασίας.

Δεν είναι ξεκάθαρο με ποιον τρόπο η SoftBank σχεδιάζει να χρηματοδοτήσει τη νέα επένδυση. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, ο όμιλος είχε περίπου 29 δισεκατομμύρια δολάρια σε ρευστότητα και ταμειακά ισοδύναμα, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση κερδών του.

Ο Τραμπ είναι γνωστός για ανακοινώσεις επενδύσεων που υπόσχονται χιλιάδες θέσεις εργασίας, παρόλο που τέτοιες επενδύσεις δεν αποδίδουν πάντα. Στις αρχές της πρώτης του θητείας ανακοίνωσε μια επένδυση 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη FoxConn σε ένα εργοστάσιο του Ουισκόνσιν που υποσχόταν χιλιάδες θέσεις εργασίας, επένδυση που σε μεγάλο βαθμό εγκαταλείφθηκε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

