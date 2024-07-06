Τραγωδία στην Ουκρανία. Ένα βυτιοφόρο συγκρούστηκε με ένα μίνιβαν σήμερα Σάββατο στα δυτικά της χώρας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 14 άνθρωποι, μεταξύ αυτών ένα 6χρονο παιδί, ενώ υπάρχει μία μονάχα επιζήσασα, έγινε γνωστό από τις υπηρεσίες διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών.

Η αναφορά για το δυστύχημα έγινε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram και συνοδευόταν από φωτογραφίες ενός οχήματος που είχε ανατραπεί σε ένα χωράφι στον περιοχή Ρίβνε. Στην ίδια ανάρτηση έγινε γνωστό ότι η επιζήσασα βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση και οι γιατροί προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα τραύματά της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

