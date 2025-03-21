Ο Τραμπ φιμώνει τη «Φωνή της Αμερικής» (VOA)

Ο πρόεδρος Τραμπ ανέστειλε τη χρηματοδότηση της Φωνής της Αμερικής (VOA) και του Radio Free Europe. Κριτική από τον Γενικό Διευθυντή της DW Πέτερ Λίμπουργκ.Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε στους εχθρούς της Αμερικής ένα «τεράστιο δώρο», δήλωσε ο Στίβεν Κάπους, επικεφαλής του Radio Free Europe / Radio Liberty (RFE/RL): «Οι ιρανοί Αγιατολάδες, οι κινέζοι κομμουνιστές ηγέτες και η Ρωσία και η Λευκορωσία πανηγυρίζουν τον θάνατο των ραδιοφωνικών σταθμών μετά από 75 χρόνια λειτουργίας. Το να δώσουμε στους αντιπάλους μας μια τέτοια νίκη τους κάνει πιο δυνατούς, και τις ΗΠΑ πιο αδύναμες».



Αφορμή για την αντίδραση του επικεφαλής του RFE η απόφαση του Λευκού Οίκου στις 14 Μαρτίου, σύμφωνα με την οποία ο Οργανισμός των ΗΠΑ για τα Παγκόσμια Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (USAGM), αρμόδιος για ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς όπως η VOA, βρίσκεται από τη μια μέρα στην άλλη αντιμέτωπος με λουκέτο.

«Κίνα και Ρωσία πρόθυμες να καλύψουν το κενό»

Η «Φωνή της Αμερικής» αποτελεί μέρος του διεθνούς οργανισμού δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών μέσων DG8, στον οποίο ανήκει και η Deutsche Welle. Σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου, ο Γενικός Διευθυντής της DW Πέτερ Λίμπουργκ επεσήμανε ότι η κυβέρνηση Τραμπ αποδυνάμωσε την ελευθερία και ενίσχυσε την απολυταρχία: «Η μέχρι στιγμής εμπειρία των συναδέλφων στην Ευρώπη είναι ότι μόλις δημιουργηθεί κενό, οι Κινέζοι και οι Ρώσοι το συμπληρώνουν, και αυτό είναι κρίμα. Γι' αυτό πιστεύω ότι η Ευρώπη πρέπει να κάνει επειγόντως κάτι».



Μιλώντας στο δελτίο ειδήσεων DW News, ο Γενικός Διευθυντής της DW πρόσθεσε: «Εκατομμύρια ακροατές και τηλεθεατές σε αυταρχικά καθεστώτα βασίζονται στην πληροφόρηση των εν λόγω σταθμών. Και τώρα ο πρόεδρος Τραμπ τους γυρνά τη πλάτη. Δημιουργείται επομένως ένα τεράστιο πεδίο για παραπληροφόρηση και προπαγάνδα».

«Η ελευθεροτυπία δεν βρίσκεται στην ατζέντα Τραμπ»

Σε ερώτηση για τα συμπεράσματα που εξάγει σχετικά με την παραδοσιακή δέσμευση των ΗΠΑ να στηρίζουν την ελευθεροτυπία διεθνώς, ο Πέτερ Λίμπουργκ δηλώνει στην τηλεόραση της DW: «Δεν φαίνεται να υπάρχει δέσμευση από τον πρόεδρο Τραμπ και την κυβέρνησή του για την υπεράσπιση ελευθερίας του Τύπου. Αυτό που επιδιώκει είναι δημοσιογράφους ή λεγόμενους δημοσιογράφους που δεν ασκούν κριτική στον ίδιο ή στην κυβέρνησή του. Η ελευθεροτυπία δεν βρίσκεται στην ατζέντα του. Γι' αυτό νομίζω ότι οι διεθνείς ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί πρέπει να επιδείξουν ενότητα και να αναζητήσουν από κοινού λύσεις. Θεωρώ δεδομένο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί υποστηρικτές της ελευθεροτυπίας παγκοσμίως. Πρέπει ωστόσο να δράσουμε άμεσα».



Επιμέλεια: Στέφανος Γεωργακόπουλος

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.