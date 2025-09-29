Ο Τόνι Μπλερ χαιρετίζει την πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, σύμφωνα με την οποία ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου θα συμμετέχει στη διεθνή συμβουλευτική επιτροπή που θα σχηματιστεί, με επικεφαλής τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Η επιτροπή θα επιβλέπει μια μεταβατική κυβέρνηση Παλαιστινίων υπεύθυνων για τη διοίκηση της μεταπολεμικής Γάζας.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει καταθέσει ένα τολμηρό και έξυπνο σχέδιο το οποίο, εάν συμφωνηθεί, μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο, να φέρει άμεση ανακούφιση στη Γάζα, την ευκαιρία για ένα λαμπρότερο και καλύτερο μέλλον για τον λαό της, διασφαλίζοντας παράλληλα την απόλυτη και διαρκή ασφάλεια του Ισραήλ και την απελευθέρωση όλων των ομήρων», είπε ο Μπλερ στην πρώτη του δημόσια δήλωση για το θέμα.

«Μας προσφέρει την καλύτερη ευκαιρία να τερματίσουμε δύο χρόνια πολέμου, δυστυχίας και ταλαιπωρίας και ευχαριστώ τον Πρόεδρο Τραμπ για την ηγεσία, την αποφασιστικότητα και τη δέσμευσή του», λέει ο Μπλερ.

«Ειδικότερα, η προθυμία [του Τραμπ] να προεδρεύσει του Συμβουλίου Ειρήνης για να επιβλέψει τη νέα Γάζα αποτελεί ένα τεράστιο σημάδι υποστήριξης και εμπιστοσύνης στο μέλλον της Γάζας, στην πιθανότητα Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι να βρουν έναν δρόμο προς την ειρήνη και στις δυνατότητες μιας ευρύτερης περιφερειακής και παγκόσμιας συμμαχίας για την αντιμετώπιση των δυνάμεων του εξτρεμισμού και την προώθηση της ειρήνης και της ευημερίας μεταξύ των εθνών», πρόσθεσε ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Times of Israel, ο Τόνι Μπλερ συμμετείχε σε πρόγραμμα με στόχο την εκπόνηση σχεδίου για τη μεταπολεμική Γάζα και τη δημιουργία μιας μεταβατικής παλαιστινιακής κυβέρνησης που θα διοικεί τη Λωρίδα μετά τον πόλεμο.

Πηγή: skai.gr

