Χάρη στο διάσημο τηλεοπτικό ζευγάρι Τοντ και η Τζούλι Κρίσλι (Todd και Julie Chrisley), οι οποίοι είναι στη φυλακή για τραπεζικές απάτες και φοροδιαφυγή, θα απονείμει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η οικογένεια Κρίσλι έγινε γνωστή μέσω του ριάλιτι σόου του USA Network "Chrisley Knows Best" (Οι Κρίσλι ξέρουν καλύτερα), το οποίο κατέγραφε τον πολυτελή τρόπο ζωής και την οικογενειακή τους επιχείρηση στην Ατλάντα και το Νάσβιλ, καθώς και τις περίπλοκες οικογενειακές τους σχέσεις.

Το σόου συγκέντρωσε περισσότερους από 2 εκατομμύρια θεατές στην όγδοη σεζόν.

Μετά την επιτυχία τους, το 2022, οι διάσημοι τηλεπαρουσιαστές βρέθηκαν ένοχοι για απάτη σε κοινοτικές τράπεζες ύψους άνω των 30 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω ψευδών δανείων, καθώς και φοροδιαφυγή.

Ο Τοντ καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλάκιση και η Τζούλι σε 7 χρόνια.

BREAKING: Trump just pardoned fraudsters Todd and Julie Chrisley who were convicted of bank fraud, tax evasion and conspiracy for falsifying documents. This is who Trump is looking out for. Not you or your family. Criminals. pic.twitter.com/Zn6ch8EcmY — Trump Lie Tracker (Commentary) (@MAGALieTracker) May 27, 2025

Η κόρη τους, Σαβάνα, ξεκίνησε πέρσι μια μεγάλη εκστρατεία για την απελευθέρωσή τουε, μιλώντας μάλιστα και στο προεκλογικό συνέδριο τον Ρεπουμπλικάνων, τον Ιούλιο του 2024.

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύθηκε στο X την Τρίτη, 27 Μαΐου από την ειδική βοηθό και σύμβουλο επικοινωνίας του Τραμπ, Μάργκο Μάρτιν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι θα δώσει χάρη στο ζευγάρι. «Ο Πρόεδρος Τραμπ καλεί @_ItsSavannah_ για να την ενημερώσει ότι θα χορηγήσει πλήρη χάρη στους γονείς της, τον Τοντ και τη Τζούλι Κρίσλι! Ο Τραμπ ξέρει καλύτερα» ανέφερε η ανάρτηση.

BREAKING!



President Trump calls @_ItsSavannah_ to inform her that he will be granting full pardons to her parents, Todd and Julie Chrisley!



Trump Knows Best! pic.twitter.com/j5WPMOOQ7L — Margo Martin (@MargoMartin47) May 27, 2025

Πηγή: skai.gr

