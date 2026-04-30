Τραμπ: Οι Αμερικανοί θα επιστρέψουν στη Σελήνη έως το 2028

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι πιστεύει στην πιθανότητα οι ΗΠΑ να στείλουν ανθρώπους πίσω στη Σελήνη μέχρι το τέλος της θητείας του, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο παρουσία των αστροναυτών της αποστολής Artemis II, η οποία έκανε τον γύρο της Σελήνης στις αρχές Απριλίου.

«Έχουμε πιθανότητες» να φθάσουμε εκεί, απάντησε ο Τραμπ, η θητεία του οποίου λήγει στις αρχές του 2029. «Προτιμώ να μην το δηλώσω κατηγορηματικά, ωστόσο είμαστε μπροστά όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, επομένως έχουμε πιθανότητες», τόνισε.

Η NASA εξετάζει σήμερα μια τέτοια προσσελήνωση το 2028, αλλά οι ειδικοί εκφράζουν ανησυχία για τυχόν νέες καθυστερήσεις καθώς τα συστήματα προσσελήνωσης που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της ανάπτυξης.

Πηγή: skai.gr

