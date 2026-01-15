Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Σομαλία, που έχει την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τον Ιανουάριο, ανακοίνωσε συνεδρίαση για την κατάσταση στο Ιράν.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συγκλήθηκε και θα συνεδριάσει εκτάκτως εντός της ημέρας για να ενημερωθεί σχετικά με την κατάσταση στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Σομαλία που ασκεί καθήκοντα προεδρίας του ΣΑ.

Η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για σήμερα, στις 3 το μεσημέρι, κατόπιν αιτήματος των ΗΠΑ. Το θέμα ημερήσιας διάταξης είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

