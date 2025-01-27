Η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με την όμηρο Αρμπέλ Γεχούντ, η οποία πρόκειται να αφεθεί ελεύθερη την Πέμπτη.

Στο βίντεο, ο Γεχούντ λέει ότι η ημερομηνία είναι 25 Ιανουαρίου, που σημαίνει ότι γυρίστηκε πριν από δύο ημέρες.

⭕️ Al-Quds Brigades releases video message of the Israeli captive 'Arbel Yehoud' who is due to be released on Thursday.



In the video she says the date of January 25, meaning it was filmed two days ago. pic.twitter.com/WueyX3uqyA — MenchOsint (@MenchOsint) January 27, 2025

Η Ισλαμική Τζιχάντ και η Χαμάς έχουν εκδώσει στο παρελθόν παρόμοια βίντεο με ομήρους που κρατούν με το Ισραήλ να χαρακτηρίζει την πρακτική «ψυχολογικό πόλεμο».

Στο βίντεο, η Γεχούντ καθησυχάζει την οικογένειά της, λέγοντας ότι είναι «καλά» και ότι ελπίζει να επιστρέψει σύντομα στο σπίτι «όπως τα άλλα κορίτσια».

Η Γεχούντ επρόκειτο να αφεθεί ελεύθερη το Σαββατοκύριακο, καθώς είναι Ισραηλινή πολίτης. Μετά από διαπραγματεύσεις, θα απελευθερωθεί την Πέμπτη, μαζί με τον στρατιώτη Άγκαμ Μπέργκερ και έναν ακόμη όμηρο.



