Η Ισλαμική Τζιχάντ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με την Ισραηλινή όμηρο Αρμπέλ Γεχούντ

Στο βίντεο, η Γεχούντ καθησυχάζει την οικογένειά της, λέγοντας ότι είναι «καλά» και ότι ελπίζει να επιστρέψει σύντομα στο σπίτι «όπως τα άλλα κορίτσια»

Γεχούντ

Η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με την όμηρο Αρμπέλ Γεχούντ, η οποία πρόκειται να αφεθεί ελεύθερη την Πέμπτη.

Στο βίντεο, ο Γεχούντ λέει ότι η ημερομηνία είναι 25 Ιανουαρίου, που σημαίνει ότι γυρίστηκε πριν από δύο ημέρες.

Η Ισλαμική Τζιχάντ και η Χαμάς έχουν εκδώσει στο παρελθόν παρόμοια βίντεο με ομήρους που κρατούν με το Ισραήλ να χαρακτηρίζει την πρακτική «ψυχολογικό πόλεμο».

Στο βίντεο, η Γεχούντ καθησυχάζει την οικογένειά της, λέγοντας ότι είναι «καλά» και ότι ελπίζει να επιστρέψει σύντομα στο σπίτι «όπως τα άλλα κορίτσια».

Η Γεχούντ επρόκειτο να αφεθεί ελεύθερη το Σαββατοκύριακο, καθώς είναι Ισραηλινή πολίτης. Μετά από διαπραγματεύσεις, θα απελευθερωθεί την Πέμπτη, μαζί με τον στρατιώτη Άγκαμ Μπέργκερ και έναν ακόμη όμηρο.
 

