Λιβύη: Ο Μπελκασέμ Χαφτάρ υπέγραψε συμφωνία με τουρκική εταιρεία

Όλο και πιο κοντά φαίνεται να έρχονται Ανατολική Λιβύη και Άγκυρα.

Ο Γενικός Διευθυντής του Ταμείου Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, Μπελκασέμ Χαφτάρ (δεξιά στη φωτό), γιος του Χαλίφα Χαφτάρ, υπέγραψε σύμβαση με την τουρκική κατασκευαστική εταιρεία Ankamina Joint Stock Company για την ανακαίνιση και ανάπτυξη του Συγκροτήματος Ιατρικών Κολεγίων στο Πανεπιστήμιο της Βεγγάζης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε από το Ταμείο στην επίσημη σελίδα του στο Facebook την Τρίτη, το έργο θα περιλαμβάνει ολοκληρωμένη συντήρηση και αναβαθμίσεις σε αίθουσες διδασκαλίας, αμφιθέατρα, εργαστήρια, κέντρα δραστηριοτήτων, τη βιβλιοθήκη και όλες τις ιατρικές σχολές εντός του συγκροτήματος.

«Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδίου που αποσκοπεί στην ενίσχυση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και στην παροχή σύγχρονων υποδομών που ανταποκρίνονται στα τρέχοντα ακαδημαϊκά πρότυπα σε όλες τις πόλεις της Λιβύης» τονίζεται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.