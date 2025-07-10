EE: Μυστικά τα σχέδια διακοπής εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου και αερίου

Οι κυβερνήσεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιθυμούν οι Βρυξέλλες να κρατήσουν μυστικό τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουν να σταματήσουν να χρησιμοποιούν σταδιακά ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο έως το τέλος του 2027, δείχνει ένα εσωτερικό έγγραφο της ΕΕ που είδε το Reuters.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασμένο μήνα πρότεινε σχετική νομοθεσία για τη σταδιακή διακοπή εισαγωγών από την ΕΕ ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου – μέρος της οποίας θα απαιτούσε από τις χώρες να καταρτίσουν εθνικά σχέδια με μέτρα και χρονοδιαγράμματα για το πώς θα το επιτύχουν αυτό.

Οι κυβερνήσεις της ΕΕ αυτή τη στιγμή συζητούν την πρόταση και έχουν ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κρατήσει αυτά τα σχέδια μυστικά, όπως προκύπτει από σχέδιο διαπραγματευτικού εγγράφου.

«Αυτά τα σχέδια θα πρέπει να υπόκεινται στους κανόνες του επαγγελματικού απορρήτου και δεν πρέπει να αποκαλύπτονται χωρίς την σύμφωνη γνώμη του αντίστοιχου κράτους μέλους» αναφέρει το έγγραφο, το οποίο συντάχθηκε από την Δανία η οποία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ και ηγείται των διαπραγματεύσεων μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Τα σχέδια των χωρών θα πρέπει «να περιγράφουν τα προβλεπόμενα μέτρα σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο για τη μείωση της ζήτησης, την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την εξασφάλιση εναλλακτικών προμηθειών, καθώς και τα πιθανά τεχνικά, συμβατικά ή κανονιστικά εμπόδια που ενδέχεται να περιπλέξουν τη διαδικασία διαφοροποίησης», προστίθεται.

Οι χώρες ενδέχεται να θέλουν να αποφύγουν την ανταλλαγή πληροφοριών με τις αγορές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις τιμές του φυσικού αερίου ή να αποκαλύψουν ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με τα σχέδιά τους για την προμήθεια καυσίμων εκτός Ρωσίας.

Ενώ οι χώρες θα εξακολουθούν να είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν τα σχέδιά τους στις Βρυξέλλες, το «επαγγελματικό απόρρητο» θα σημαίνει ότι οι πληροφορίες δεν θα αποκαλύπτονται σε κανένα άλλο πρόσωπο ή αρχή, αναφέρεται στο έγγραφο.

Η πρόταση της Επιτροπής δεν είχε επιβεβαιώσει εάν τα σχέδια θα ήταν απόρρητα ή όχι.

Εκπρόσωπος της προεδρίας της Δανίας στην ΕΕ αρνήθηκε να σχολιάσει τις διαπραγματεύσεις.

Οι διπλωμάτες των χωρών της ΕΕ θα συζητήσουν το έγγραφο την επόμενη εβδομάδα. Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο και δεν έχουν ακόμη αντιμετωπίσει ζητήματα όπως οι πιθανοί νομικοί κίνδυνοι για τις εταιρείες που παραβιάζουν τα ρωσικά συμβόλαια φυσικού αερίου, δήλωσαν διπλωμάτες της ΕΕ.

Η Σλοβακία και η Ουγγαρία εξακολουθούν να εισάγουν ρωσικό φυσικό αέριο μέσω αγωγού. Έχουν αντιταχθεί στην απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου, την οποία οι Βρυξέλλες σχεδίασαν έτσι ώστε να μπορεί να περάσει νομικά χωρίς την υποστήριξή τους.

Ωστόσο, η Σλοβακία έχει δηλώσει ότι θα εμποδίσει τις νέες κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας για τον πόλεμο που διεξάγει στην Ουκρανία - οι οποίες απαιτούν ομόφωνη έγκριση και από τις 27 χώρες της ΕΕ - εάν δεν επιλυθούν οι ανησυχίες της σχετικά με την προμήθεια φυσικού αερίου. Οι πρεσβευτές των χωρών της ΕΕ πρόκειται να συζητήσουν το πακέτο κυρώσεων την Παρασκευή.

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο δήλωσε σήμερα ότι η ΕΕ δεν έχει ακόμη αντιμετωπίσει τις ανησυχίες της Σλοβακίας σχετικά με τις υψηλές τιμές φυσικού αερίου και τις απαιτήσεις για αποζημιώσεις για την διακοπή των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου. Αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισκέφτηκαν την περασμένη εβδομάδα την Μπρατισλάβα για συνομιλίες σχετικά με τις ανησυχίες της κυβέρνησης.

«Στο σημείο αυτό, αρνούμαστε να ψηφίσουμε το 18ο πακέτο κυρώσεων» δήλωσε ο Φίτσο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

