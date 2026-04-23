Το παρασκήνιο πίσω από την «παραίτηση» του υπουργού Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ

Εν μέσω εντάσεων με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ σχετικά με την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στη ναυπήγηση πλοίων φαίνεται πως απομακρύνθηκε από τη θέση του χθες, Τετάρτη, ο υπουργός Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ Τζον Φέλαν. Το CNN αναφέρει ότι σημαντικό ρόλο στην απομάκρυνση έπαιξε και η στενή σχέση του υπουργού Άμυνας με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σιν Πάρνελ δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης ότι ο Φέλαν αποχωρεί άμεσα από τη θέση του Υπουργού. Η ανακοίνωση αυτή ήταν αιφνιδιαστική. καθώς ελήφθη μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή, κατά τη διάρκεια εκεχειρίας στον πόλεμο με το Ιράν και την ώρα που το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ πραγματοποιεί συνεχιζόμενο αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων.

Η ανάρτηση της αιφνιδιαστικής απομάκρυνσης:

STATEMENT:



Secretary of the Navy John C. Phelan is departing the administration, effective immediately.



On behalf of the Secretary of War and Deputy Secretary of War, we are grateful to Secretary Phelan for his service to the Department and the United States Navy.



We wish… — Sean Parnell (@SeanParnellASW) April 22, 2026

Νωρίτερα, ο Χέγκσεθ είχε συνομιλία με τον Τραμπ και ενημέρωσε τον Φέλαν ότι έπρεπε να παραιτηθεί ή να απολυθεί, σύμφωνα με δύο πηγές. «Ο πρόεδρος Τραμπ και ο υπουργός Χέγκσεθ συμφώνησαν ότι απαιτείται νέα ηγεσία στο Ναυτικό», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης.

Για τα ερωτήματα σχετικά με τους λόγους αποχώρησης του Φέλαν, το Πολεμικό Ναυτικό παρέπεμψε στο Γραφείο του Υπουργού Άμυνας, το οποίο δεν απάντησε άμεσα, επίσης ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε αντίστοιχα σε δήλωση του Πάρνελ.

«Εκ μέρους του υπουργού Άμυνας και του αναπληρωτή υπουργού, ευχαριστούμε τον υπουργό Φέλαν για την προσφορά του στο Υπουργείο και στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ», ανέφερε ο Πάρνελ σε ανάρτηση στο X. «Του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο μέλλον. Ο υφυπουργός Χανγκ Κάο θα αναλάβει καθήκοντα υπηρεσιακού υπουργού Ναυτικού».

Εν τω μεταξύ, η χρονική στιγμή της ανακοίνωσης της απομάκρυνσης του Φέλαν προκάλεσε ιδιαίτερη έκπληξη, καθώς στην παρούσα φάση το Ναυτικό διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην αποτροπή διέλευσης ιρανικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ. Μέχρι στιγμής, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αναγκάσει 31 πλοία να επιστρέψουν στα λιμάνια τους και έχουν πραγματοποιήσει νηοψίες σε δύο πλοία.

Πολλαπλές πηγές ανέφεραν ότι εδώ και μήνες υπήρχαν εντάσεις μεταξύ Φέλαν και Χέγκσεθ, καθώς ο δεύτερος θεωρούσε ότι ο Φέλαν καθυστερούσε στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και ενοχλούνταν από την απευθείας επικοινωνία του με τον Τραμπ, την οποία εκλάμβανε ως προσπάθεια παράκαμψής του. Ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας Στιβ Φέινμπεργκ επιθυμούσε επίσης να αναλάβει βασικές αρμοδιότητες στη ναυπήγηση και τις προμήθειες του Ναυτικού, τομέας που κανονικά υπάγεται στα καθήκοντα του Φέλαν.

Πότε κορυφώθηκε η κρίση μεταξύ των δυο υπουργών

Η κρίση κορυφώθηκε σε συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Χέγκσεθ στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη, όπου συζητήθηκαν τα ζητήματα ναυπήγησης. Ο Τραμπ, δυσαρεστημένος από την αργή πρόοδο, πείστηκε ότι ο Φέλαν έπρεπε να αντικατασταθεί και έδωσε εντολή στον Χέγκσεθ να «το χειριστεί», καθώς ο Φέλαν υπάγεται σε αυτόν.

Ο Χέγκσεθ έστειλε μήνυμα στον Φίλαν ζητώντας του να παραιτηθεί ή να απολυθεί. Ο Φέλαν, ωστόσο, φέρεται να αμφέβαλε ότι ο Τραμπ ήταν ενήμερος και επικοινώνησε με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου ζητώντας επιβεβαίωση. Τουλάχιστον δύο συνεργάτες επιβεβαίωσαν ότι η απόφαση ήταν του Τραμπ, ωστόσο ο Φίλαν επιδίωξε να το ακούσει απευθείας από τον ίδιο τον πρόεδρο. Μετέβη στον Λευκό Οίκο και τελικά συναντήθηκε σύντομα με τον Τραμπ, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι απομακρύνεται από τη θέση του.

Ο Φέλαν είναι επιχειρηματίας χωρίς προηγούμενη στρατιωτική υπηρεσία και μαζί με τη σύζυγό του είχε συγκεντρώσει εκατομμύρια δολάρια για την προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ πριν επιβεβαιωθεί ως υπουργός Ναυτικού το 2025.

Τι δήλωνε ο Τραμπ για τον Φέλαν

«Ο Τζον θα είναι μια ισχυρή δύναμη για τα στελέχη του Ναυτικού μας και ένας σταθερός ηγέτης για την προώθηση του οράματός μου “America First”», είχε δηλώσει τότε ο Τραμπ.

Η αποχώρησή του είναι η πρώτη μεταξύ των επικεφαλής των στρατιωτικών κλάδων που είχαν διοριστεί από τον Τραμπ, αν και ο Χέγκσεθ έχει ήδη απομακρύνει πολλούς ανώτερους αξιωματικούς. Η ανακοίνωση έγινε την ίδια εβδομάδα με το ετήσιο ναυτιλιακό συνέδριο Sea Air Space της Navy League, κοντά στην Ουάσιγκτον, στο οποίο συμμετείχε και ο Φέλαν.

Το CNN είχε επίσης αναφέρει στο παρελθόν ότι το όνομα του Φίλαν εμφανίζεται σε λίστα επιβατών πτήσης του 2006 με αεροσκάφος του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρει Έπσταϊν. Στη λίστα αναφερόταν ότι ταξίδεψε μαζί με τον Έπσταϊν, άλλους χρηματοοικονομικούς παράγοντες και έναν επιβάτη που φαινόταν να είναι ο Γάλλος ατζέντης μοντέλων Ζαν Λυκ Μπρουνέλ, στενός συνεργάτης του Έπσταϊν, ο οποίος αντιμετώπιζε κατηγορίες για βιασμό ανηλίκου και σεξουαλική κακοποίηση όταν βρέθηκε νεκρός στο κελί του το 2022.

Στενός φίλος του Φέλαν ανέφερε ότι είχε προσκληθεί στην πτήση από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Bear Stearns, Jimmy Cayne, ο οποίος πέθανε το 2021. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Φέλαν δεν γνώριζε ότι επρόκειτο να ταξιδέψει με το αεροσκάφος του Έπσταϊν μέχρι την άφιξή του και δεν είχε καμία περαιτέρω επαφή ή συνομιλία μαζί του.



