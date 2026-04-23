Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Δανία - 4 σε κρίσιμη κατάσταση, συνολικά 17 τραυματίες

Τέσσερις άνθρωποι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και συνολικά 17 τραυματίστηκαν από τη μετωπική σύγκρουση δύο τρένων σήμερα το πρωί στη Δανία, αναφέρει το Reuters που επικαλείται τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Η μετωπική σύγκρουση σημειώθηκε βόρεια της Κοπεγχάγης, σε σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει της πόλεις Χίλεροντ και Κάγκερουπ, αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας.

«Δύο τοπικά τρένα συγκρούστηκαν μετωπικά» ανέφερε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής.

«Υπάρχουν τραυματίες μεταξύ των επιβαινόντων. Όλοι έχουν βγει από τα τρένα, οπότε δεν υπάρχουν παγιδευμένοι. Ισχυρές δυνάμεις έχουν σπεύσει στο σημείο» πρόσθεσε ο ίδιος.

Πηγή: skai.gr

