Ο Τομ Μπάρακ επαινεί τον Ερντογάν για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ευημερία

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, μίλησε με κολακευτικά λόγια για την ηγεσία του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επαινώντας τον για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ευημερία, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.

«Η Τουρκία, λειτουργώντας ως προεδρική δημοκρατία με τακτικές πολυκομματικές εκλογές, καταδεικνύει επίσης πως η ισχυρή, συγκεντρωτική ηγεσία υπό τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

έχει προσφέρει σταθερότητα, οικονομικό δυναμισμό και ισχυρή περιφερειακή επιρροή, αν και οι επικριτές την έχουν χαρακτηρίσει ως ένα υβριδικό καθεστώς με ισχυρές αυταρχικές τάσεις.

» Δεν πρόκειται για αλλαγή στην πολιτική των ΗΠΑ από την υποστήριξη της δημοκρατικής διακυβέρνησης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι μια ρεαλιστική αξιολόγηση τού τι παράγει σταθερότητα, ώστε να μπορέσουν να ριζώσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ευημερία».

Ο Τομ Μπάρακ προβλέπει πως η Τουρκία θα πάρει τα F-35

«Το ζήτημα των S-400 και των F-35 μπορεί να επιλυθεί εντός μηνών» είπε ο πρέσβης των ΗΠΑ.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα είπε χαρακτηριστικά: «Οι κυρώσεις και ο αποκλεισμός από το πρόγραμμα F-35, που προκλήθηκαν από την αγορά των S-400, έχουν εντείνει άσκοπα τις σχέσεις, ενώ η Ρωσία επωφελείται από τη διχόνοια. Το ζήτημα των S-400 μπορεί και πρέπει να επιλυθεί εντός μηνών μέσω χειρουργικής διπλωματίας από τον Υπουργό Ρούμπιο, βασισμένης στην ισχυρή προσωπική σχέση μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

» Η λύση θα ικανοποιεί τον νόμο περί εθνικής Άμυνας (NDAA). Αυτό σημαίνει επαληθεύσιμη παύση της κατοχής και της λειτουργικότητας του ρωσικού συστήματος S-400, με επίσημες πιστοποιήσεις από τα υπουργεία Άμυνας και Εξωτερικών που επιβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος παραβίασης της ευαίσθητης τεχνολογίας των F-35».

Η ΕΕ δεν έχει όραμα - Η Ελλάδα συμμαχεί με το Ισραήλ, λέει ο Τσελίκ

«Η Ευρώπη δεν πρέπει να είναι χριστιανική λέσχη, αλλά πρέπει να είναι ένωση αξιών» είπε ο εκκρπόσωπος του κόμματος του Ερντογάν.

«Θα συνεχίσουμε να λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι μια Ευρώπη αξιών, όχι μια χριστιανική λέσχη. Θα συνεχίσουμε να εκφράζουμε ότι πρέπει να είναι πιο οραματιστές απέναντι σε εκείνους που χρησιμοποιούν την ευρωπαϊκή ασφάλεια ως μορφή πολιτικού εκβιασμού εναντίον άλλων χωρών. Έτσι, στο τέλος της ημέρας, η Ελλάδα, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η λεγόμενη ελληνοκυπριακή διοίκηση συνεργάζονται με το Ισραήλ στη Μεσόγειο. .... Επομένως, αυτό που είπε (η von der Leyen) για την Τουρκία δεν είναι κάτι που θα βλάψει την Τουρκία με οποιονδήποτε τρόπο. Είναι μια δήλωση που επιβεβαιώνει τη δική τους έλλειψη οράματος. Αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να διορθώσει ο εκπρόσωπος. είναι κάτι που η ίδια η von der Leyen πρέπει να διορθώσει».

CNN TURK: «Μπορεί το Ισραήλ να παρασύρει την Ελλάδα σε πόλεμο με την Τουρκία;»

Φούλγια Κάλφα, παρουσιάστρια CNN TURK: Υπάρχει περίπτωση το Ισραήλ να παρασύρει σε πόλεμο την Ελλάδα; Πιστεύετε πως μπορεί να υπάρξει πόλεμος Ελλάδας-Τουρκία που θα ξεσπάσει λόγω των προκλήσεων του Ισραήλ;

Τζανάν Τερτζάν, καθηγήτρια πανεπιστήμιου Αϊντίν Κωνσταντινούπολης: Eγώ δεν δίνω πιθανότητες σε κάτι τέτοιο καθώς και οι δυο χώρες είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Το να μπει η Ελλάδα σε πόλεμο δίπλα στο Ισραήλ θα φέρει καταστροφικά αποτελέσματα για την Ελλάδα.

Φαΐκ Τανρικούλου, καθηγητής πανεπιστημίου Μεντιπόλ: «Δεν είναι προς το συμφέρον της Ελλάδας να συμμαχεί με το Ισραήλ αντί να συνεργάζεται με την Τουρκία. Αλλά η Ελλάδα δεν το κάνει αυτό τώρα. Το κάνει και απο το παρελθόν , όπως με τις συμφωνίες και τις συνεργασίες με τη Γαλλία. Το είχε αναφέρει και ο πρόεδρος μας , το να συμμαχεί με τρίτες χώρες με στόχο την εχθρότητα προς την Τουρκία, είναι παράλογες πολιτικές. Με ποια δικαιολογία μπορεί να εξηγηθεί το να ανοίγει βάσεις στις ΗΠΑ, το να συσσωρεύει οπλικά συστήματα των ΗΠΑ;».

Πηγή: skai.gr

