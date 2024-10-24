Λογαριασμός
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο καταδικάζει την τρομοκρατική επίθεση στην Άγκυρα

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος καταδίκασε την αιματηρή επίθεση στις εγκαταστάσεις της Τουρκικής Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας στην 'Αγκυρα, λέγοντας ότι κάθε τρομοκρατική ενέργεια στρέφεται κατά της κοινωνικής ειρήνης και αποτελεί παραλογισμό.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση που εξεδόθη από το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναφέρεται:

«Η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος καταδικάζει απερίφραστα την τρομοκρατική επίθεση στις εγκαταστάσεις της Τουρκικής Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας - TUSAŞ στην 'Αγκυρα. Κάθε τρομοκρατική ενέργεια στρέφεται στην πραγματικότητα κατά της κοινωνικής ειρήνης, αποτελεί τραγικό παραλογισμό. 

Ο Παναγιώτατος προσεύχεται ο Πανάγαθος Θεός να αναπαύσει τις ψυχές των αθώων θυμάτων της επίθεσης και να ενισχύει τους οικογενείς τους, στους οποίους εκφράζει τα συλλυπητήρια και τη συμπαράσταση του ιδίου και του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Εύχεται δε ταχεία αποκατάσταση της υγείας των τραυματιών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

