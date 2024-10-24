Νιγηρία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί από συντριβή ελικοπτέρου στη θάλασσα

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένα ελικόπτερο συνετρίβη στη Νιγηρία, ενώ κατευθυνόταν σε μια εξέδρα άντλησης πετρελαίου, ανακοίνωσε η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία NNPC.

Η επαφή με το ελικόπτερο της εταιρείας East Winds Aviation χάθηκε ενώ πετούσε από το Πορτ Χαρκούρ με προορισμό την εξέδρα άντλησης πετρελαίου Production Storage & Offloading (FPSO), ανέφερε η NNPC. Μετέφερε συνολικά οκτώ άτομα, έξι επιβάτες και δύο μέλη πληρώματος.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης είναι σε εξέλιξη και οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος, είπε ο εκπρόσωπος της εταιρείας Ολουφέμι Σονέγιε. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί τρία πτώματα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτικής Αεροπορίας, το ελικόπτερο τύπου Sikorsky SK76 «βούτηξε στη θάλασσα κοντά στο Μπόνι Φινίμα, στον Ατλαντικό Ωκεανό». Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί στρατιωτικά και άλλα αεροσκάφη για να βοηθήσουν στον εντοπισμό του και να διασώσουν τυχόν επιζώντες, είπε ένας εκπρόσωπος του υπουργείου, ο Οντουτάγιο Ολουσέγι.

Η Νιγηρία, η πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής, είχε κακό ιστορικό αεροπορικής ασφαλείας στο παρελθόν, όμως τα τελευταία χρόνια η κατάσταση είχε βελτιωθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

