Νετανιάχου: Χαιρετίζει την προσπάθεια Αιγύπτου για επανέναρξη διαπραγματεύσεων

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι χαιρετίζει την προθυμία της Αιγύπτου να προωθήσει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Ύστερα από διαβουλεύσεις που προηγήθηκαν στο Κάιρο, το οποίο είχε αναλάβει ρόλο μεσολαβητή στις συνομιλίες με σκοπό την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων, ο Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι στέλνει τον επικεφαλής της Μοσάντ στο Κατάρ για να προωθήσει τη διαδικασία.

Νωρίτερα, αντιπροσωπεία της Χαμάς συναντήθηκε με αιγύπτιους αξιωματούχους στο Κάιρο, όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Qahera. Στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα βρίσκεται μεταξύ άλλων ο Χαλίλ αλ Χάγια, κορυφαίο στέλεχος της Χαμάς και πιθανός διάδοχος του δολοφονηθέντος ηγέτη του κινήματος, Γιαχία Σινουάρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

