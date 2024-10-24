IDF: Σκοτώθηκε στη Γάζα διοικητής της Χαμάς που ηγήθηκε της σφαγής στις 7 Οκτωβρίου

Ο διοικητής της Δύναμης Νούχμπα της Χαμάς, ο οποίος ηγήθηκε της δολοφονίας και της απαγωγής Ισραηλινών κοντά στο Κιμπούτζ Ρεΐμ στις 7 Οκτωβρίου, σκοτώθηκε χθες Τετάρτη σε αεροπορική επιδρομή στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσαν οι IDF και η Σιν Μπετ.



Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ο Μουχαμάντ Αμπού Ατάουι, ο οποίος υπηρέτησε ως διοικητής Νούχα στο τάγμα Μπουρέιτζ της Χαμάς, εργαζόταν επίσης στην UNRWA (Υπηρεσία Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστινίους Πρόσφυγες) από τον Ιούλιο του 2022.





Φωτογραφίες που δόθηκαν από τις IDF από ένα υπολογιστικό φύλλο της UNRWA, δείχνουν ότι ο τρομοκράτης της Χαμάς περιλαμβάνεται στη λίστα. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου, ο Ατάουι διέταξε την επίθεση σε ένα καταφύγιο κοντά στο κιμπούτς Ρεΐμ, όπου είχε καταφύγει κόσμος από το φεστιβάλ Nova.





Τέσσερα άτομα κρατήθηκαν ως όμηροι και 16 δολοφονήθηκαν. Επτά κατάφεραν να επιβιώσουν και αργότερα διασώθηκαν. Ο Attawi συμμετείχε επίσης σε επιθέσεις εναντίον στρατευμάτων κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, λέει ο IDF.

New footage from October 7 shows how Hamas terrorists attacked a packed public bomb shelter near the Nova festival near Re'im, hurling grenades at the partygoers who were sheltering from the rocket attacks. Inside, off duty soldier Staff Sgt. Aner Elyakim Shapiro managed to toss… pic.twitter.com/pmlcVQnvg8 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 14, 2023

Πηγή: skai.gr

