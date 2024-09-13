Η Γιάννα Τερζή ξεσπά για τη συμπεριφορά των straight αντρών κατά των γυναικών και των queer ατόμων

Η Γιάννα Τερζή τον τελευταίο χρόνο και μετά από πολύ δουλειά που έχει κάνει με τον εαυτό της για να διαχειριστεί την κακοποίηση που δέχτηκε πριν μερικά χρόνια και τότε αποσιώπησε, πλέον μιλάει ανοιχτά για όλα τα θέματα που την απασχολούν όταν νιώθει οτι κάτι θέλει να επικοινωνήσει. Και αυτή τη φορά μοιράστηκε τις απόψεις της σχετικά με τις διακρίσεις που υφίστανται τόσο οι γυναίκες, όσο και τα άτομα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας από τους στρέιτ άντρες.

Η τραγουδίστρια, μέσα από ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, εξέφρασε την επιθυμία των γυναικών να ζουν χωρίς να φοβούνται μιλώντας προς τους straight άντρες οι οποίοι σύμφωνα με τα λεγόμενα της έχουν επιθετικές συμπεριφορές προς τις γυναίκες και τα queer άτομα ι από τα θέματα που έχουν οι ίδιοι τον εαυτό τους.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε στο βίντεο:

«Προσπαθώ καιρό να αποφύγω ένα τέτοιο βίντεο αλλά ζώντας στην Ελλάδα και γενικά στη γη αυτή την περίοδο και με το να είμαι γυναίκα, πρέπει να εκφράσω τις σκέψεις μου. Είναι περίεργο πώς τα στρέιτ άτομα και ειδικά οι στρέιτ άντρες - διότι όλοι ξέρουμε τον ειδικό δεσμό ανάμεσα στα queer άτομα και τις straight γυναίκες - αυτό που σας ενοχλεί είστε εσείς οι ίδιοι

Αν εμπλακείτε πραγματικά στην queer κοινότητα, ως επί το πλείστον υπάρχουν μόνο θετικά μηνύματα για την αγάπη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και πως όλοι πρέπει να ζουν ελεύθερα

Οι "ομάδες" που οι στρέιτ άντρες έχουν δημιουργήσει στην ανθρωπότητα δεν αφορούν τόσο την αγάπη μεταξύ μας, ούτε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αφορούν κυρίως την εξουσία, τον θυμό, ποιος υποτάσσεται και ποιος απλά είναι ανώτερος. Όχι μόνο βλάπτεται τους εαυτούς σας αλλά και όλους τους άλλους.

Ίσως αυτό που ενοχλεί τους στρέιτ, ώστε όχι απλά να μη συμφωνούν με την queer κοινότητα και την κουλτούρα αλλά και να δρουν εναντίον της είναι το θέμα που έχουν με τους εαυτούς τους. Σκεφτείτε το, μπορεί να είστε εσείς και δεν είναι κακό να το παραδεχτείτε. Αφήστε το να πάει στο καλό!

Δεν θέλω μέσα από το βίντεο να παράγω περισσότερο μίσος προς τους στρέιτ άντρες, αλλά είμαι γυναίκα και πρέπει να αρχίσουμε να νιώθουμε ασφαλής. Ακόμα μας σκοτώνουν και μας επιτίθενται. Δεν θέλουμε πια να ζούμε στον φόβο, αυτό υποστηρίζω».

