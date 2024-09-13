Ελένη Γερασιμίδου: Η αντίδρασή της στα αρνητικά σχόλια ξαφνιάζει

Ίσως και με ένα κάποιο κόστος για την ίδια. Αλλά δεν την ενδιαφέρει την Ελένη Γερασιμίδου. Συνεχίζει να μιλάει ανοιχτά για τα πιστεύω της και να τα υποστηρίζει με πάθος.

Και το ίδιος έκανε και χθες το βράδυ καλεσμένη στην εκπομπή «Γεγονότα 2.0» στο AtticaTV η Ελένη Γερασιμίδου μιλώντας με τον δημοσιογράφο Γιώργο Μελιγγώνη σχολίασε τις σωκομματικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και τα σχόλια που διαβάζει η ίδια για τον εαυτό της στο διαδίκτυο.

«Λέγονται διάφορα. Εγώ δεν μπαίνω στα blogs. Τις προάλλες είπα σε μία συνέντευξη ότι δεν μπορώ να παίζω για πολύ καιρό έναν ρόλο και ότι έχω εγκαταλείψει κάποιες δουλειές μετά από 3 χρόνια. Κι έγραψε ένας από κάτω – έτυχε και το είδα: «Εκεί δεν βαρέθηκε, που λένε όλο τα ίδια». Είναι και ανιστόρητος. Κι από κάτω άλλο ένα: «Η γιαγιά με τη δεξιά τσέπη». Η γιαγιά με το καμένο σπίτι και με τη σύνταξή της ζει, γιατί το Μικρό Θεατράκι ίσα-ίσα το κρατάμε» είπε η Ελένη Γερασιμίδου και συνέχισε:

«Δεν κλαίγομαι, είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη και με αυτά που κάνω και με τη ζωή που έχω. Θα κλείσω τα 75 τον Δεκέμβρη και αισθάνομαι πάρα πολύ καλά παρ’ όλες τις παθήσεις και προχωράω με αισιοδοξία»

Ενώ όσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ και τις πρόσφατες εξελίξεις είπε: «Εγώ δεν ασχολήθηκα καθόλου με τον Κασσελάκη, γιατί δεν είναι στον δικό μου κόσμο, και δεν θα ασχοληθώ και τώρα. Θα έπληττα θανάσιμα (αν ήμουν στον ΣΥΡΙΖΑ), γιατί όταν δεν υπάρχει διέξοδος, πνίγεσαι. Δεν είναι κάτι δημιουργικό αυτό, ας το καταλάβουν μόνοι τους», σχολίασε η Ελένη Γερασιμίδου απαντώντας σε σχετική ερώτηση του δημοσιογράφου.

