Φόρο τιμής αποτίουν εκατομμύρια χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στον Αμερικανό βετεράνο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και αγαπημένο του TikTok, Τζέικ Λάρσον – γνωστό διαδικτυακά ως «Papa Jake» – ο οποίος πέθανε σε ηλικία 102 ετών.

Ο Λάρσον ήταν ένας από τους στρατιώτες των Συμμαχικών δυνάμεων που αποβιβάστηκαν στη Νορμανδία κατά την Απόβαση της D-Day το 1944, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ήττα της ναζιστικής Γερμανίας και το τέλος του πολέμου.

Στα γεράματά του, ο Papa Jake αγκάλιασε τα social media και απέκτησε πάνω από 1,2 εκατομμύρια ακόλουθους στο TikTok, όπου μοιραζόταν ιστορίες από τον πόλεμο και τιμούσε τη μνήμη των πεσόντων συμπολεμιστών του.

Μόλις τρεις εβδομάδες πριν από τον θάνατό του, τιμήθηκε με βραβείο Emmy, το οποίο μοιράστηκε με τη δημοσιογράφο Christiane Amanpour, για τη συνέντευξη που έδωσε με αφορμή τα 80 χρόνια από την D-Day.

Η εγγονή του, McKaela Larson, ανακοίνωσε μέσω TikTok ότι ο Τζέικ πέθανε στις 17 Ιουλίου, «ήρεμα, λέγοντας αστεία μέχρι την τελευταία του πνοή».

«Είμαι τόσο ευγνώμων που μοιράστηκα τον Papa Jake με όλους εσάς. Σημαίνατε τα πάντα για εκείνον», είπε στους ακολούθους του λογαριασμού Storytime with Papa Jake.

«Όπως θα έλεγε και ο ίδιος: σας αγαπώ όλους… πιο πολύ απ’ όλους», πρόσθεσε συγκινημένη.

Ζήτησε από τον κόσμο να σεβαστεί την ιδιωτικότητα της οικογένειας, υποσχόμενη ωστόσο ότι θα συνεχίσει να μοιράζεται τις ιστορίες του και να κρατά ζωντανή τη μνήμη του.

«Δεν ήξερα καν τι είναι το TikTok, μέχρι που μου το έστειλε μια μέρα η εγγονή μου», είχε πει κάποτε χαμογελώντας ο Τζέικ Λάρσον.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, υπηρέτησε επίσης στον αμερικανικό στρατό στη Μάχη των Αρδεννών. Πριν από την απόβαση στη Νορμανδία, σε ηλικία μόλις 19 ετών, είχε σταθμεύσει στο Λέργκαν της Βόρειας Ιρλανδίας.

Τα τελευταία χρόνια επισκέφθηκε αρκετές φορές τη Νορμανδία για τις ετήσιες τελετές μνήμης της D-Day.

Πηγή: skai.gr

