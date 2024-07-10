Η υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ απέκλεισε σήμερα το ενδεχόμενο να είναι και πάλι υποψήφια καγκελάριος για τους Πράσινους στις επόμενες εκλογές, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο προκειμένου να διεκδικήσει αυτήν τη φορά το χρίσμα ο αντικαγκελάριος και υπουργός Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ.

«Θέλω να επικεντρωθώ με όλες μου τις δυνάμεις στα καθήκοντα της υπουργού Εξωτερικών», δήλωσε η κυρία Μπέρμποκ σε συνέντευξή της στο αμερικανικό δίκτυο CNN, αναφερόμενη στις τρέχουσες διεθνείς κρίσεις. «Ο κόσμος είναι προφανώς διαφορετικός από ό,τι ήταν στις τελευταίες ομοσπονδιακές εκλογές. Λόγω της ρωσικής στρατιωτικής επίθεσης (στην Ουκρανία) και τώρα της δραματικής κατάστασης στη Μέση Ανατολή, χρειάζεται περισσότερη και όχι λιγότερη διπλωματία. Διαφορετικά, θα καλύψουν άλλοι το κενό», δήλωσε και πρόσθεσε ότι σε «ακραίους καιρούς» θεωρεί ότι «η πολιτική της ευθύνη» ως υπουργού Εξωτερικών, «αντί για τη δέσμευσή της σε μια υποψηφιότητα για την καγκελαρία» είναι να συνεχίσει να αφιερώνει όλη της την ενέργεια στο έργο οικοδόμησης εμπιστοσύνης, συνεργασίας και αξιόπιστων δομών - μαζί με τους εταίρους της Γερμανίας. Υποσχέθηκε ωστόσο να κάνει το παν για να υποστηρίξει το κόμμα της κατά την προεκλογική περίοδο.

Στα μέσα Ιουνίου πάντως η Αναλένα Μπέρμποκ, σε συνέντευξή της στην Sueddeutsche Zeitung, είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει εκ νέου το χρίσμα των Πρασίνων. «Ως υπουργός Εξωτερικών, έχω μάθει ότι όλα είναι πιθανά», είχε δηλώσει στην εφημερίδα. Στις εκλογές του 2021 οι δύο αρχηγοί, Αναλένα Μπέρμποκ και Ρόμπερτ Χάμπεκ, είχαν έρθει σε μεταξύ τους συμφωνία υπέρ της υποψηφιότητας της πρώτης. Ο κ. Χάμπεκ από την πλευρά του περιορίστηκε να δηλώσει σήμερα ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν από τη βάση του κόμματος, όπως συμφωνήθηκε στο συνέδριο του 2022 και επαίνεσε την κυρία Μπέρμποκ ως υπουργό Εξωτερικών. «Κάνει εξαιρετική δουλειά και τα τελευταία χρόνια διασφάλισε ότι η Γερμανία ήταν και συνεχίζει να είναι παράγοντας σταθερότητας», δήλωσε.

Την ικανοποίησή τους για τη δήλωση της κυρίας Μπέρμποκ εξέφρασαν και οι δύο πρόεδροι του κόμματος, Ρικάρντα Λανγκ και Ομίντ Νουριπούρ: «Έτσι είναι η Αναλένα και έτσι την εκτιμούμε: με ευθύνη για το σύνολο και πάντα ομαδική παίκτρια. Χάρη σε αυτήν, η Γερμανία είναι αξιόπιστος εταίρος στον κόσμο. Αυτήν τη στιγμή η Γερμανία χρειάζεται αφοσιωμένο υπουργό Εξωτερικών», τόνισαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

