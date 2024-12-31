Καθώς η Νότια Κορέα θρηνεί για το καταστροφικό δυστύχημα του αεροσκάφους Jeju Air που σκότωσε όλες, εκτός από δύο, από τις 181 ψυχές που επέβαιναν την Κυριακή, οι ειδικοί αμφισβήτησαν ορισμένες από τις ενέργειες του πιλότου στα μοιραία τέσσερα λεπτά πριν συντριβεί με απίστευτη ταχύτητα.

Το αεροπλάνο, ένα Boeing 737-800m προσγειώθηκε με την κοιλιά, γλίστρησε για πόλλά μέτρα στον διάδρομο και τυλίχθηκε στις φλόγες καθώς χτύπησε σε ανάχωμα στο διεθνές αεροδρόμιο Muan στις 29 Δεκεμβρίου στις 9 το πρωί τοπική ώρα.

Οι 175 επιβάτες και τέσσερα μέλη του πληρώματος σκοτώθηκαν, καθιστώντας την πιο θανατηφόρα αεροπορική καταστροφή σε έδαφος της Νότιας Κορέας. Μόνο δύο άλλα μέλη του πληρώματος, ένας άνδρας και μια γυναίκα, διασώθηκαν από την ουρά του φλεγόμενου αεροπλάνου.

Οι ερευνητές εξακολουθούν να εξετάζουν εάν μια σύγκρουση με πουλί ή πτηνά προκάλεσε τη συντριβή, μια διαδικασία που αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες για να συνδυάσει τη σειρά των γεγονότων.

Αλλά καθώς διεξάγεται η έρευνα, οι ειδικοί της αεροπορίας έχουν εγείρει σοβαρά ερωτήματα για σχεδόν κάθε στοιχείο της συντριβής.

Κάποιος αναρωτήθηκε πώς υπήρξαν τόσες πολλές μηχανικές βλάβες στο σύστημα προσγείωσης και ατα πτερύγια, και πώς επιτρεπόταν να πάει τόσο γρήγορα. Ένας άλλος αναρωτήθηκε γιατί το αεροπλάνο «γύρισε» και μπήκε από το βορρά.

Ένας τρίτος εξέφρασε την απορία του πώς οι υπάλληλοι του αεροδρομίου επέτρεψαν σε τόσα πουλιά, έως και 200.000, να ζουν σε κοντινή απόσταση από τον ταξιδιωτικό κόμβο, αυξάνοντας τον κίνδυνο σύγκρουσης κατά τη διάρκεια της πτήσης.

«Σε αυτό το σημείο υπάρχουν πολλά περισσότερα ερωτήματα από όσα έχουμε απαντήσεις. Γιατί το αεροπλάνο πήγαινε τόσο γρήγορα; Γιατί δεν ήταν ανοιχτά τα πτερύγια; Γιατί δεν ήταν κατεβασμένο το σύστημα προσγείωσης;», είπε ο Γκρέγκορι Αλέγι, ειδικός στην αεροπορία και πρώην δάσκαλος στην ακαδημία Πολεμικής Αεροπορίας της Ιταλίας.

Πηγή: skai.gr

