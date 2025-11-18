Deal δεκάδων δισ. δολαρίων ανακοίνωσαν την Τρίτη οι κολοσσοί της νέας τεχνολογίας Microsoft και NVIDIA με την Anthropic. Οι τρεις εταιρείες ανακοίνωσαν στρατηγικές συνεργασίες, με την αμερικανική startup Anthropic να προσαρμόζει το γλωσσικό της μοντέλο AI Claude στην υπηρεσία cloud Azure της Microsoft, να υιοθετήσει την αρχιτεκτονική NVIDIA, και με τη σειρά τους η NVIDIA και η Microsoft να επενδύσουν στην Anthropic.

Ειδικότερα, η Anthropic θα προσαρμόσει (scale) το μοντέλο Claude στο cloud της Microsoft Azure. Μάλιστα, η Anthropic έχει δεσμευτεί να αγοράσει compute capacity (υπολογιστική ισχύ) από την Azure αξίας 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Anthropic θα υιοθετήσει την αρχιτεκτονική της NVIDIA (συγκεκριμένα συστήματα όπως Grace Blackwell και Vera Rubin) για να εκπαιδεύσει και να τρέξει τα μοντέλα της. Οι δύο εταιρείες θα συνεργαστούν στενά για τη βελτιστοποίηση των μοντέλων Claude για το hardware της NVIDIA.

Από πλευράς τους, η NVIDIA και η Microsoft θα επενδύσουν στην Anthropic, με δεσμεύσεις έως και 10 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή έως και 5 δισεκατομμύρια δολάρια αντίστοιχα.

Όπως τονίζεται στην κοινή ανακοίνωση, «για πρώτη φορά, η NVIDIA και η Anthropic δημιουργούν μια βαθιά τεχνολογική συνεργασία για να υποστηρίξουν τη μελλοντική ανάπτυξη της Anthropic. Η Anthropic και η NVIDIA θα συνεργαστούν στον σχεδιασμό και τη μηχανική, με στόχο τη βελτιστοποίηση των μοντέλων Anthropic για την καλύτερη δυνατή απόδοση, αποδοτικότητα και συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (TCO), καθώς και τη βελτιστοποίηση των μελλοντικών αρχιτεκτονικών NVIDIA για τους φόρτους εργασίας της Anthropic. Η υπολογιστική δέσμευση της Anthropic θα είναι αρχικά έως και 1 γιγαβάτ υπολογιστικής χωρητικότητας με τα συστήματα NVIDIA Grace Blackwell και Vera Rubin».

Πηγή: skai.gr

