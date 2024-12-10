Συρία: Ο επικεφαλής της Centcom επισκέφθηκε Αμερικανούς στρατιώτες και δυνάμεις των Κούρδων

Ο Αμερικανός στρατηγός που είναι αρμόδιος για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, επισκέφθηκε τη Συρία σήμερα για να συναντηθεί με Αμερικανούς στρατιώτες και δυνάμεις των Κούρδων της Συρίας (SDF) που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός.

Ο στρατηγός Έρικ Κουρίλα, ο αρχηγός της αμερικανικής στρατιωτικής διοίκησης για τη Μέση Ανατολή (Centcom) ενημερώθηκε «από πρώτο χέρι» για τα μέτρα προστασίας των δυνάμεων, την τάχιστα εξελισσόμενη κατάσταση και «τις συνεχιζόμενες προσπάθειες να εμποδιστεί το Ισλαμικό Κράτος να εκμεταλλευτεί την τρέχουσα κατάσταση» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

