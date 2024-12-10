Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε στενή επαφή με την Τουρκία και τις υπό κουρδική ηγεσία Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) από τη βόρεια πόλη Μανμπίτζ, μετά την προέλαση των υποστηριζόμενων από την Τουρκία ανταρτών, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος επί θεμάτων εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Τουρκία κατέληξαν σε συμφωνία για την ασφαλή αποχώρηση των υποστηριζόμενων από τις ΗΠΑ κουρδικών δυνάμεων από την πολιορκημένη πόλη Μανμπίτζ, δήλωσε χθες Δευτέρα πηγή της συριακής αντιπολίτευσης.

Ο Κίρμπι είπε επίσης ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι βρίσκονται σε στενή επαφή τόσο με τις συριακές ομάδες της αντιπολίτευσης όσο και με Ισραηλινούς αξιωματούχους, καθώς η κατάσταση είναι ρευστή.

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου είπε ότι ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ενημερώνεται πλήρως από την ομάδα του για θέματα εθνικής ασφάλειας και ο σύμβουλός του Τζέικ Σάλιβαν θα επισκεφθεί αύριο το Ισραήλ. Είπε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν εμπλακεί σε οποιεσδήποτε ισραηλινές επιχειρήσεις στη Συρία και ότι το Ισραήλ κατέστησε σαφές ότι πρόκειται για «προσωρινά μέτρα» επικαλούμενο λόγους ασφαλείας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να διασφαλίσουν ότι ο συριακός λαός θα είναι σε θέση να καθορίσει το μέλλον του και ότι θα υπάρξει εξέλιξη προς μια «καλύτερη και πιο αντιπροσωπευτική διακυβέρνηση», πρόσθεσε ο Κίρμπι.

Πηγή: skai.gr

