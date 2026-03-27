Το μεξικανικό πολεμικό ναυτικό ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι έχει αρχίσει επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό δυο ιστιοφόρων με εννέα επιβαίνοντες διαφόρων εθνικοτήτων που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα αλλά αγνοούνται.

Δεν διευκρίνισε ούτε τις ταυτότητες, ούτε τις εθνικότητες των μελών των πληρωμάτων τους, ωστόσο σημείωσε πως βρίσκεται σε επαφή με τις αρχές ή κέντρα έρευνας και διάσωσης της Γαλλίας· της Πολωνίας· της Κούβας· και των ΗΠΑ.

Από την περασμένη εβδομάδα, ακτιβιστές από διάφορα κράτη αναχωρούν από το Μεξικό με πλοία για να μεταφέρουν τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης στη νήσο υπό κομμουνιστική κυβέρνηση, που βρέθηκε αντιμέτωπη από τον Φεβρουάριο με πετρελαϊκό αποκλεισμό από την Ουάσιγκτον.

Τα δυο σκάφη που αγνοούνται απέπλευσαν από το Ίσλα Μουχέρες («νησί των γυναικών»), στην πολιτεία Κίντανα Ρο, στο νοτιοανατολικό Μεξικό, την Παρασκευή· αναμενόταν να φθάσουν στην Αβάνα την Τρίτη ή προχθές Τετάρτη, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιοποίησε το μεξικανικό ΠΝ. Μέχρι στιγμής, δεν έχει καταστεί δυνατή «η επικοινωνία» μαζί τους, ούτε «η επιβεβαίωση της άφιξής τους», εξήγησε.

Σύμφωνα με ομάδα του AFP που επέβαινε σε άλλο σκάφος, το οποίο έφθασε στην Κούβα, σφοδροί άνεμοι και ισχυρά ρεύματα έκαναν δύσκολο το ταξίδι.

Κεντρική φωτογραφία: Το μεξικανικό πλοίο ARM Huasteco, που μετέφερε βοήθεια σύμφωνα με την μεξικανική κυβέρνηση, έφτασε στον κόλπο της Αβάνας, στην Κούβα, την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026.

Το μεξικανικό ΠΝ ανέφερε πως βρίσκεται σε επαφή με «τις διπλωματικές αντιπροσωπείες των χωρών καταγωγής των επιβαινόντων» στα δυο ιστιοφόρα για να υπάρξει συντονισμός και ανταλλαγή πληροφοριών.

Στις έρευνες συμμετέχουν αεροσκάφη ναυτικής περιπολίας και επιτήρησης CASA C-295 Persuader (Airbus Defence) της πολεμικής αεροπορίας, διευκρίνισε το πολεμικό ναυτικό. Πρόσθεσε πως απευθύνει έκκληση στην κοινότητα του πολιτικού και εμπορικού ναυτικού στην Καραϊβική και στον Κόλπο του Μεξικού να αναφέρει «χωρίς καθυστέρηση» όποια πληροφορία έχει για τα δυο ιστιοφόρα που αγνοούνται.

Το πρώτο πλοίο στόλου που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια έφθασε την Τρίτη στην Κούβα, χώρα που παραμένει βυθισμένη σε ενεργειακή κρίση την οποία επιδείνωσε ο πετρελαϊκός αποκλεισμός των ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.