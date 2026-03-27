Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, εξάλλου, άσκησε ο ηγέτης της αντιπολίτευσης στο Ισραήλ, Γιαΐρ Λαπίντ, κατηγορώντας την ότι οδηγεί τον στρατό σε πόλεμο χωρίς σαφή στρατηγική και με ανεπαρκή αριθμό στρατιωτών.

Σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του στα εβραϊκά, ο Λαπίντ υποστήριξε ότι ο ισραηλινός στρατός έχει «φτάσει στα όριά του και τα έχει ξεπεράσει», προσθέτοντας πως «η κυβέρνηση αφήνει τον στρατό τραυματισμένο στο πεδίο της μάχης».

Όπως ανέφερε, η χώρα εμπλέκεται σε έναν «πολυμέτωπο πόλεμο χωρίς στρατηγική, χωρίς τα απαραίτητα μέσα και με πολύ λίγους στρατιώτες», επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι έφεδροι είναι «εξαντλημένοι και δεν μπορούν πλέον να ανταποκριθούν στις ανάγκες ασφάλειας».

Ο ίδιος κάλεσε την κυβέρνηση να προχωρήσει στην υποχρεωτική στράτευση ανδρών από την υπερορθόδοξη κοινότητα των Χαρεντί, οι οποίοι παραδοσιακά απαλλάσσονται από τη στρατιωτική θητεία, καθώς αφιερώνονται στη μελέτη των ιερών εβραϊκών κειμένων από την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ το 1948.

Οι δηλώσεις Λαπίντ έρχονται στον απόηχο προειδοποίησης του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, αντιστράτηγου Εγιάλ Ζαμίρ, ο οποίος –σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης– φέρεται να ανέφερε στο συμβούλιο ασφαλείας ότι «ο στρατός βρίσκεται στα πρόθυρα κατάρρευσης».

Συγκεκριμένα, ο αρχηγός του επιτελείου του ισραηλινού στρατού προειδοποίησε για «κατάρρευση» του στρατού λόγω της αυξανόμενης ζήτησης και της έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού καθώς μάχεται σε πολλαπλά μέτωπα.

«Υψώνω 10 κόκκινες σημαίες ενώπιόν σας», δήλωσε ο Εγιάλ Ζαμίρ χαρακτηριστικά στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας την Τετάρτη, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Είπε ότι δεν θα περάσει πολύς καιρός πριν ο στρατός δεν θα είναι σε θέση να εκτελέσει αποστολές ρουτίνας και πρότεινε την εισαγωγή «νόμων περί στρατολόγησης, περί εφεδρικής υπηρεσίας και περί επέκτασης της υποχρεωτικής θητείας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.