Το Μεξικό απορρίπτει το ουκρανικό αίτημα να συλληφθεί ο Πούτιν εάν επισκεφτεί τη χώρα

Ο μεξικανός πρόεδρος Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ απέρριψε χθες Πέμπτη την αξίωση που πρόβαλε η ουκρανική διπλωματία οι μεξικανικές αρχές να συλλάβουν τον Βλαντίμιρ Πούτιν σε περίπτωση που ο ρώσος πρόεδρος, σε βάρος του οποίου εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης που έχει εκδοθεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, μεταβεί στη χώρα της Λατινικής Αμερικής για να παραβρεθεί στην ορκωμοσία της εκλεγμένης προέδρου της τον Οκτώβριο.

«Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό», είπε ο κ. Λόπες Ομπραδόρ σε δημοσιογράφους κατά την πρωινή συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί καθημερινά. «Δεν επαφίεται σ’ εμάς», επιχειρηματολόγησε.

Προχθές Τετάρτη, η πρεσβεία της Ουκρανίας απαίτησε η μεξικανική κυβέρνηση να θέσει υπό κράτηση τον ρώσο αρχηγό του κράτους: «ελπίζουμε πως (...) είναι ενήμερη ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι εγκληματίας πολέμου κι εκκρεμεί ένταλμα σύλληψής του», ανέφερε, καλώντας τη να τον συλλάβει και να τον «παραδώσει στο δικαστικό όργανο των Ηνωμένων Εθνών στη Χάγη», το ΔΠΔ, αν πάει να παραβρεθεί στην τελετή ορκωμοσίας.

Το ΔΠΔ εξέδωσε τον Μάρτιο του 2023 ένταλμα σύλληψης σε βάρος του κ. Πούτιν κατηγορώντας τον για έγκλημα πολέμου, πιο συγκεκριμένα για τον εκτοπισμό παιδιών από κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας στη Ρωσία.

Η Ρωσία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος του ΔΠΔ.

Ωστόσο το Μεξικό έχει υπογράψει το καταστατικό της Ρώμης, τη διεθνή σύμβαση με την οποία ιδρύθηκε το ΔΠΔ, κατά το οποίο «είναι καθήκον κάθε κράτους να παραδίδει στη δικαιοδοσία» του διεθνούς δικαστηρίου «υπεύθυνους για διεθνή εγκλήματα».

Ο μελλοντικός υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης της εκλεγμένης προέδρου, Χουάν Ραμόν, διευκρίνισε αυτή την εβδομάδα πως η πρόσκληση στον κ. Πούτιν εστάλη στο πλαίσιο της «πρακτικής του (διπλωματικού) πρωτοκόλλου». Η ομάδα της έστειλε προσκλήσεις σε όλους τους ηγέτες των κρατών με τα οποία έχει διπλωματικές σχέσεις το Μεξικό — συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Κλαούδια Σέινμπαουμ, η πρώτη γυναίκα που εξελέγη —τη 2η Ιουνίου— στο κορυφαίο αξίωμα στο Μεξικό, αναμένεται να ορκιστεί και να αναλάβει την εξουσία την 1η Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

