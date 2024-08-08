Ο πλοίαρχος του πετρελαιοφόρου δεξαμενόπλοιου Delta Blue ανέφερε σήμερα ότι το πλοίο του δέχθηκε επίθεση από δύο μικρά σκάφη, 45 ναυτικά μίλια νότια του λιμανιού Μόχα της Υεμένης, και ότι μια αντιαρματική ρουκέτα εξερράγη σε κοντινή απόσταση, ανακοίνωσε νωρίτερα ο βρετανικός φορέας για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας (United Kingdom Maritime Trade Operations / UKMTO).

Από τον περασμένο Νοέμβριο, οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι εξαπολύουν συχνά επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στα ανοικτά της Υεμένης, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, μετά το ξέσπασμα του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Το υπό σημαία Λιβερίας τάνκερ Delta Blue συνεχίζει το ταξίδι του και το πλήρωμά του είναι ασφαλές, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του UKMTO. Διαχειρίστρια εταιρεία του εν λόγω δεξαμενόπλοιου είναι η Delta Tankers, με έδρα την Αθήνα, σημειώνει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο στοιχεία από τον Όμιλο του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου (London Stock Exchange Group / LSEG).

Οι επιθέσεις των Χούθι – εξαιτίας των οποίων ΗΠΑ και Βρετανία έχουν εξαπολύσει πλήγματα στην Υεμένη – διαταράσσουν το διεθνές εμπόριο, καθώς πολλές εταιρείες στέλνουν τα πλοία τους σε χρονοβόρα και πιο δαπανηρά ταξίδια γύρω από τη νότια Αφρική, προκειμένου να αποφύγουν τη διέλευση από την Ερυθρά Θάλασσα και τη Διώρυγα του Σουέζ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

