Η Βρετανία χαρακτήρισε το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν τρομοκρατική οργάνωση, μετέδωσε σήμερα Δευτέρα, 13/7, το Sky News. Πρόκειται για μία κίνηση που καθιστά ποινική υπόθεση τη συμμετοχή στην εν λόγω οργάνωση, στις συγκεντρώσεις ή τη δημόσια χρήση του λογότυπού της.



Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, το οποίο ήδη υπόκειται σε βρετανικές κυρώσεις, συνιστά μια επίλεκτη στρατιωτική δύναμη που υπηρετεί τον Ανώτατο Ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας από τότε που ιδρύθηκε μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Πηγή: skai.gr

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