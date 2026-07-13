Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Καλό Λιμάνι της Λέσβου

Χωρίς ενεργό μέτωπο τέθηκε σε 45 λέπτα η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καλό Λιμάνι της νήσου Λέσβου σήμερα (13 Ιουλίου 2026). Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για φωτιά περίπου στις 16:00.

Στις 16:25 εκδόθηκε ενημερωτικό μήνυμα από το 112 προς όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Στο σημείο έσπευσαν, 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις παρέχουν υδροφόρες του δήμου Δυτικής Λέσβου.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτιών της.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας η περιοχή της πυρκαγιάς για σήμερα έχει υψηλό κίνδυνο στην κατηγορία 3.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.