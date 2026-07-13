Βέλγιο κατά Κομισιόν: «Ανεπαρκής στάση για τους ισραηλινούς οικισμούς»

Σφοδρή κριτική στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή άσκησε τη Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου, Μαξίμ Πρεβό, κατηγορώντας την ότι αποφεύγει να προχωρήσει σε ουσιαστικά μέτρα κατά του εμπορίου με τους παράνομους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη.

Οι δηλώσεις του έγιναν πριν από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, όπου οι υπουργοί Εξωτερικών των κρατών-μελών συζήτησαν τις πιθανές επιλογές για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

Η Κομισιόν προτείνει επιλογές, όχι δεσμευτικές αποφάσεις

Σύμφωνα με έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο αποκάλυψε το POLITICO, εξετάζονται διάφορα ενδεχόμενα για τον περιορισμό του εμπορίου με τους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη.

Μεταξύ των επιλογών που παρουσιάζονται περιλαμβάνονται η επιβολή ιδιαίτερα υψηλών ή ακόμη και απαγορευτικών δασμών και η εφαρμογή ειδικού συστήματος αδειοδότησης για τις εισαγωγές προϊόντων από τους οικισμούς.

Ωστόσο, το έγγραφο δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση ούτε εισηγείται άμεσα μέτρα, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Βελγίου.

Πρεβό: «Μας πέταξαν ένα κόκαλο για να μασάμε»

Ο Μαξίμ Πρεβό υποστήριξε ότι η Επιτροπή περιορίστηκε σε ένα κείμενο δύο σελίδων, χωρίς να αναλαμβάνει πραγματική πολιτική πρωτοβουλία.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε επιτέλους κάποιες επιλογές σε δύο σελίδες. Έχω την αίσθηση ότι απλώς πέταξε στα κράτη-μέλη ένα κόκαλο για να μασούν, αντί να δείξει πραγματική βούληση για δράση», δήλωσε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους.

Ο Βέλγος υπουργός χαρακτήρισε τις προτάσεις «σε μεγάλο βαθμό ανεπαρκείς», τονίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αδυνατεί εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα να διαδραματίσει έναν αξιόπιστο γεωπολιτικό ρόλο στο Παλαιστινιακό.

«Τα μέτρα αυτά απέχουν πολύ από όσα απαιτούνται, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να θεωρείται αξιόπιστος γεωπολιτικός παράγοντας στην ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση», ανέφερε.

Συμμαχία κρατών ζητά περιορισμούς στο εμπόριο

Το Βέλγιο δεν είναι το μόνο κράτος-μέλος που πιέζει για αυστηρότερη ευρωπαϊκή στάση.

Μαζί με την Ολλανδία, την Ισπανία και την Ιρλανδία επιχειρεί να διαμορφώσει πλειοψηφία στο Συμβούλιο, ώστε να υποχρεωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει επίσημη νομοθετική πρόταση για την επιβολή περιορισμών ή ακόμη και την απαγόρευση του εμπορίου με τους παράνομους ισραηλινούς οικισμούς.

Στόχος των χωρών αυτών είναι το ζήτημα να τεθεί σε ψηφοφορία, αντί να παραμείνει σε επίπεδο γενικών συζητήσεων και εναλλακτικών σεναρίων.

Κάγια Κάλας: Το ζήτημα των οικισμών πρέπει να αντιμετωπιστεί

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας, αναγνώρισε ότι το θέμα των παράνομων οικισμών δεν μπορεί να παραμείνει χωρίς απάντηση.

Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας του Συμβουλίου της ΕΕ, η οποία εξετάζει εάν οι περιορισμοί στις εισαγωγές από τους οικισμούς μπορούν να θεωρηθούν εμπορικά μέτρα ή συνιστούν κυρώσεις.

Η διάκριση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς εάν χαρακτηριστούν εμπορικά μέτρα, αρκεί μία ειδική πλειοψηφία των κρατών-μελών για την έγκρισή τους ενώ αν θεωρηθούν κυρώσεις, απαιτείται ομοφωνία, γεγονός που καθιστά την υιοθέτησή τους πολύ δυσκολότερη.



Η Ισπανία ζητά πανευρωπαϊκή απαγόρευση

Ανάλογη θέση εξέφρασε και ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας, Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα του έχει ήδη προχωρήσει σε διμερή περιοριστικά μέτρα.

«Η Ισπανία έχει ήδη απαγορεύσει αυτές τις εισαγωγές σε διμερές επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πράξει το ίδιο», δήλωσε, καλώντας τις Βρυξέλλες να υιοθετήσουν ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική απέναντι στο εμπόριο με τους ισραηλινούς οικισμούς.

Η συζήτηση στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων αναμένεται να αποτελέσει ακόμη ένα τεστ για την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαμορφώσει κοινή στάση απέναντι στον πόλεμο στη Γάζα και στις συνεχιζόμενες εξελίξεις στη Δυτική Όχθη, σε ένα ζήτημα που εξακολουθεί να διχάζει τα κράτη-μέλη ως προς τον τρόπο αντίδρασης και το εύρος των μέτρων που πρέπει να ληφθούν.



Πηγή: skai.gr

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