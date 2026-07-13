Η XPENG χορηγός Hole-in-One στο AEGEAN Messinia Pro-Am 2026

Η XPENG συμμετείχε ως Hole-in-One Sponsor στο επετειακό AEGEAN Messinia Pro-Am 2026, με το XPENG G9 τη ναυαρχίδα της μάρκας, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της επιλογή να συνδέεται με διοργανώσεις που χαρακτηρίζονται από ποιότητα, καινοτομία και υψηλή αισθητική.

Η διοργάνωση, που πραγματοποιήθηκε από τις 24 έως τις 27 Ιουνίου στη Costa Navarino, συγκέντρωσε επαγγελματίες και ερασιτέχνες golfers από όλο τον κόσμο, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα του διεθνούς golf στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με τη συμμετοχή 59 ομάδων από 21 χώρες και την παρουσία κορυφαίων προσωπικοτήτων του αθλήματος, μεταξύ των οποίων ο θρύλος του ευρωπαϊκού golf Ian Woosnam, καθώς και με τη φιλοξενία σε έναν από τους κορυφαίους golf προορισμούς παγκοσμίως, το AEGEAN Messinia Pro-Am επιβεβαίωσε για ακόμη μία χρονιά τον διεθνή του χαρακτήρα.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, η XPENG υποστήριξε το Hole-in-One Challenge, με το εντυπωσιακό XPENG G9, συνδέοντας το όνομά της με μία από τις πλέον εμβληματικές στιγμές του golf. Το Hole-in-One αποτελεί το απόλυτο σύμβολο ακρίβειας, τελειότητας και υψηλής απόδοσης - αξίες που αντικατοπτρίζουν τη φιλοσοφία της XPENG και την προσέγγισή της στην ανάπτυξη της νέας γενιάς έξυπνων ηλεκτρικών οχημάτων.

Το XPENG G9, είχε πρωταγωνιστική παρουσία στη διοργάνωση, αφού το κορυφαίο SUV της μάρκας εκτέθηκε στον χώρο της εκδήλωσης και προσέλκυσε το έντονο ενδιαφέρον των συμμετεχόντων. Με τον προηγμένο τεχνολογικό του χαρακτήρα, τον εκλεπτυσμένο σχεδιασμό και την αίσθηση πολυτέλειας που το διακρίνει, το XPENG G9 επιβεβαίωσε έμπρακτα τη δέσμευση της μάρκας στην καινοτομία και την κορυφαία εμπειρία μετακίνησης.

Η συνεργασία της XPENG με το AEGEAN Messinia Pro-Am δεν αποτελεί απλώς μία χορηγική παρουσία. Αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία ενός brand που επενδύει σε εμπειρίες υψηλού επιπέδου και επιλέγει να βρίσκεται δίπλα σε διοργανώσεις, οι οποίες προάγουν την αριστεία, την εξέλιξη και τη διαρκή αναζήτηση της κορυφαίας επίδοσης.

Όπως στο golf η επιτυχία προκύπτει μέσα από την ακρίβεια, τη στρατηγική και τη συνεχή βελτίωση, έτσι και η XPENG επαναπροσδιορίζει την εμπειρία της μετακίνησης μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη, την προηγμένη μηχανολογία και την ανθρωποκεντρική καινοτομία.

Πηγή: skai.gr

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