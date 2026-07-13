Ενώπιον της βρετανικής δικαιοσύνης αναμένεται να οδηγηθεί αύριο, Τρίτη 14 Ιουλίου, η 46χρονη, η οποία συνελήφθη από τις βρετανικές αρχές ως κατηγορούμενη για την υπόθεση του φονικού εμπρησμού στο υποκατάστημα της τράπεζας Marfin στην Αθήνα το 2010.

Η 46χρονη εντοπίστηκε σήμερα στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου και συνελήφθη από τις βρετανικές αρχές, καθώς εις βάρος της εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από τις ελληνικές αρχές.Η κατηγορούμενη θα εμφανιστεί αύριο στο Δικαστήριο του Ουέστμινστερ.

«Η 46χρονη συνελήφθη σήμερα (13 Ιουλίου) στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ από αστυνομικούς της Εθνικής Μονάδας Εκδόσεων (NEU) της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης του Εγκλήματος (NCA).

Η ίδια καταζητούνταν από τις αρχές στην Ελλάδα σχετικά με επίθεση με μολότοφ σε τράπεζα στην Αθήνα το 2010. Θα εμφανιστεί αύριο (14 Ιουλίου) ενώπιον του Δικαστηρίου του Ουέστμινστερ», δήλωσε η βρετανική Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος στον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στο Λονδίνο, Γιάννη Χανιωτάκη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η 46χρονη επικοινώνησε με τις ελληνικές Αρχές δηλώνοντας πως είναι αθώα και πως επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα, προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον των Αρχών και να δώσει τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα. Ωστόσο, η ίδια εντοπίστηκε σήμερα στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου όπου φέρεται να εργάζεται σε κατάστημα και συνελήφθη

Η παρουσία της αναμένεται να αποτελέσει το επόμενο σημαντικό βήμα στην εξέλιξη της έρευνας.

Όσον αφορά τη ζωή της στη Βρετανία, πληροφορίες αναφέρουν ότι τα τελευταία τουλάχιστον 7 χρόνια ζει μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Φέρεται να διέμενε για κάποιο διάστημα στην περιοχή του Μπράιτον, ενώ η πιο πρόσφατη δηλωμένη διεύθυνσή της βρίσκεται στο Λονδίνο. Παράλληλα, εργαζόταν – ή εξακολουθεί να εργάζεται – στο αεροδρόμιο του Γκάτγουικ, ενώ δραστηριοποιείται και στον χώρο της φωτογραφίας.

Την ίδια ώρα, στο πλαίσιο της έρευνας των Αρχών εξετάζονται και στοιχεία που προέκυψαν από την ανάλυση φωτογραφικού υλικού με τη χρήση τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης.

Το συγκεκριμένο υλικό βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να διασταυρώσουν πρόσωπα, κινήσεις και πιθανές συνδέσεις που σχετίζονται με την υπόθεση.

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς με την επιστροφή της 46χρονης και την παρουσία των άλλων δύο κατηγορούμενων ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να δοθούν περισσότερα στοιχεία για την πορεία της έρευνας.

Πηγή: skai.gr

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