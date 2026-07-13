ΗΠΑ: Ένας νεκρός σε επεισόδιο με πυροβολισμούς που συνδέεται με την ICE στο Μέιν

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του το πρωί της Δευτέρας σε περιστατικό με πυροβολισμούς στο Μπίντφορντ της πολιτείας Μέιν, στο οποίο ενεπλάκησαν στελέχη της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE), σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βουλής της πολιτείας, Ράιαν Φεκτό.

Με ανάρτησή του στο Facebook, ο Φεκτό ανέφερε ότι στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Πολιτειακής Αστυνομίας και της Υπηρεσίας Δημόσιας Ασφάλειας του Μέιν, οι οποίες συλλέγουν στοιχεία για το περιστατικό, επισημαίνοντας ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του επεισοδίου.

«Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και στο περιστατικό ενεπλάκη η ICE. Η Πολιτειακή Αστυνομία και η Υπηρεσία Δημόσιας Ασφάλειας βρίσκονται ήδη στο σημείο για να συγκεντρώσουν στοιχεία, ενώ αναμένουμε ότι θα διεξαγάγει έρευνα και το FBI», ανέφερε σε δήλωσή του στο Facebook ο πρόεδρος της Βουλής του Μέιν, Ράιαν Φεκτό.

«Αυτές είναι οι πληροφορίες που διαθέτω αυτή τη στιγμή. Θα ακολουθήσουν νεότερες ενημερώσεις μόλις μου διαβιβαστούν», πρόσθεσε.

Η αστυνομία του Μπίντφορντ επιβεβαίωσε στο CNN ότι βρίσκεται σε εξέλιξη «αστυνομικό περιστατικό» στην περιοχή, διευκρινίζοντας ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοινό, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το περιστατικό σημειώνεται λιγότερο από μία εβδομάδα μετά τον θάνατο ενός άνδρα στο Χιούστον, ο οποίος πυροβολήθηκε από πράκτορα της ICE ενώ κατευθυνόταν στην εργασία του. Ο Λορέντσο Σαλγάδο Αραούχο σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου οχήματος, σε επιχείρηση που η ICE είχε αρχικά χαρακτηρίσει «στοχευμένη επιχείρηση επιβολής του νόμου». Ωστόσο, πηγή που επικαλέστηκε το CNN ανέφερε αργότερα ότι ο Σαλγάδο Αραούχο δεν ήταν τελικά ο στόχος της επιχείρησης.

Το νέο περιστατικό αναζωπυρώνει τις εκκλήσεις για λογοδοσία των πρακτόρων της ICE. Οι πιέσεις είχαν κορυφωθεί νωρίτερα φέτος, όταν η 37χρονη μητέρα Ρενέ Γκουντ και ο 37χρονος νοσηλευτής μονάδας εντατικής θεραπείας Άλεξ Πρέτι σκοτώθηκαν από ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης κατά τη διάρκεια επιχείρησης της κυβέρνησης Τραμπ στη Μινεάπολη.



Πηγή: skai.gr

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