Η Ουκρανία θα παρουσιάσει το αντιβαλλιστικό της πρόγραμμα στους Ευρωπαίους συμμάχους της κατά τη διάρκεια των συναντήσεων που θα πραγματοποιηθούν σήμερα στο Παρίσι, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς η χώρα τους επιδιώκει να προστατεύσει τον ευάλωτο εναέριο της χώρο από τις ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις.

Θα έχουμε για πρώτη φορά μια συνάντηση σε επίπεδο αρχηγών κρατών, συμβούλων επί θεμάτων ασφαλείας και εταιρειών του αμυντικού τομέα από χώρες που μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην κατασκευή ενός νέου αντιβαλλιστικού συστήματος» δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα Χ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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