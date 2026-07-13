Μια σοκαριστική είδηση έρχεται από την Ολλανδία. Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, ο διαιτητής Ρομπ Ντίπερινκ άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 38 ετών!

Οι συνθήκες του θανάτου του παραμένουν αδιευκρίνιστες, με την αστυνομία να εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα και να μην έχει δηλώσει κάτι δημόσια.

Τον περασμένο Απρίλιο, υπήρξαν κατηγορίες για τον Ντίπερινκ για σεξουαλική επίθεση σε ανήλικο στο Λονδίνο. Παρόλα αυτά, ο διαιτητής είχε αθωωθεί για το φερόμενο περιστατικό, με την FIFA από την πλευρά της πάντως να αποφασίζει να μην καλέσει τον Ολλανδό ρέφερι στο Παγκόσμιο Κύπελλο ως VAR.

Η KNVB αντέδρασε με σοκ στον απροσδόκητο θάνατο του Ντίπερινκ. «Είμαστε σοκαρισμένοι και βαθιά λυπημένοι από τον θάνατο του διαιτητή Ρομπ Ντίπερινκ», δήλωσε ένας εκπρόσωπος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

Ο Ρομπ Ντίπερινκ είχε έρθει και στα μέρη μας. Το πιο πρόσφατο παιχνίδι ήταν το ΑΕΚ - Ολυμπιακός στη Νέα Φιλαδέλφεια ως VARίστας του Ντάνι Μάκελι, φωνάζοντας τον συμπατριώτη του στις καθυστερήσεις για να εξετάσει μια πιθανή παράβαση πέναλτι του Μουκουντί στον Αντρέ Λουίς.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.