Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου για τα κρούσματα σαλμονέλας στη Λαμία - Αναζητείται η πηγή της μόλυνσης

Πάνω από 20 άτομα προσήλθαν από την Παρασκευή στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, ενώ 12 από αυτά παραμένουν νοσηλευόμενα

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Νοσοκομειακό φορείο

Από την Παρασκευή έως και σήμερα πάνω από 20 άτομα πέρασαν από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας επιβεβαιώνει με ανακοίνωσή του το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται συγκεκριμένα ότι στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου προσήλθαν τουλάχιστον 20 άτομα με διάρροια εμετό και πυρετό, από τα οποία τα 12 παραμένουν νοσηλευόμενα στην παθολογική κλινική και στη βραχεία νοσηλεία του νοσοκομείου.

Το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας αφού επιβεβαίωσε εργαστηριακά την ύπαρξη σαλμονέλας, ενημέρωσε αμέσως τον ΕΟΔΥ ο οποίος με τη σειρά του ζήτησε από την υπηρεσία δημόσιας υγείας της περιοχής να αρχίσει άμεσα έλεγχο ώστε να εντοπιστεί το υγειονομικό κατάστημα ή άλλη αιτία που αποτέλεσε την αρχή της λοίμωξης από σαλμονέλα στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λαμία Σαλμονέλα επιδημία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark

Απόρρητο