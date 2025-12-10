Τον γύρο του κόσμου κάνουν οι εικόνες των δύο «κρυφών γιων» του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, οι οποίες διέρρευσαν από τη Ρωσία και δημοσιεύτηκαν στη New York Post.

Φωτογραφίες και βίντεο δείχνουν τα δύο αγόρια που απέκτησε ο Πούτιν με την Αλίνα Καμπάεβα, πρώην Ολυμπιονίκη και επί χρόνια ερωμένη του Ρώσου προέδρου, να κάνουν ενόργανη γυμναστική, σε εκδήλωση που διοργάνωσε η μητέρα τους.

Leaked pics Vladimir Putin doesn’t want you to see of his sons: ‘Loneliest boy in Russia’ https://t.co/aLk21l4ynl pic.twitter.com/O740ykfgGW — New York Post (@nypost) December 9, 2025

Στις εικόνες απεικονίζονται ο 10χρονος Ιβάν και ο 6χρονος Βλαντιμίρ Τζούνιορ, με κορμάκια γυμναστικής στο κέντρο άθλησης που έχει ιδρύσει η Καμπάεβα στο Βαλντάι, βορειοδυτικά της Μόσχας.

Η Καμπάεβα με τα παιδιά ζουν σχεδόν απομονωμένοι, σε ένα βαριά οχυρωμένο συγκρότημα, στα δάση του Βαλντάι.

Οι σπάνιες εικόνες

Φωτογραφίες και βίντεο δείχνουν τα δύο αγόρια στην ακαδημία της μητέρας τους ενώ το υλικό καταγράφτηκε τον περασμένο Ιανουάριο, όταν η Αλίνα Καμπάεβα κάλεσε διάσημους αθλητές για masterclass στους γιους της.

Ο 10χρονος Ιβάν

Ο 6χρονος Βλαντιμίρ Τζούνιορ

Ο Ιβάν απεικονίζεται με την ομάδα του σε ένα αγώνισμα γυμναστικής

Ο Βλαντ Τζούνιορ λαμβάνει μετάλλιο σε ένα αγώνισμα γυμναστικής

Μάλιστα, σε βίντεο που εξασφάλισε το ρωσόφωνο κανάλι OSINT Bees, ο Ιβάν μιλά για τις «cool» κινήσεις που έμαθε κατά τη διάρκεια του μαθήματος και ο μικρούλης Βλαντιμίρ κάνει ενθουσιασμένος ασκήσεις.

Δείτε ΕΔΩ τα βίντεο

Μια μοναχική ζωή

Τα παιδιά χρησιμοποιούν το επίθετο «Σπιριντόνοφ», που παραπέμπει στον παππού του Πούτιν από την πλευρά του πατέρα του, Σπιριντόν Πούτιν (1879–1965).

Όπως αναφέρουν οι Ρώσοι ερευνητές Ρομάν Μπαντάνιν και Μιχαήλ Ρούμπιν, «πληροφορίες για την Καμπάεβα και τα παιδιά της διαγράφονται από κρατικές βάσεις δεδομένων, τα αγόρια έχουν λάβει κάλυψη με άλλο επώνυμο και όλη η περιοχή γύρω από τη Βαλντάι φυλάσσεται αυστηρά».

Ο Ρώσος πρόεδρος είναι υπερπροστατευτικός απέναντι στα δυο αγόρια που φέρεται να έχει αποκτήσει εκτός γάμου με την Αλίνα Καμπάεβα, κρατώντας τα σε αυστηρή απομόνωση, υπό τον φόβο δολοφονικής επίθεσης ή απαγωγής από ξένη κυβέρνηση.

Ο Πούτιν και η 41χρονη Καμπάεβα συνδέονται ερωτικά από το 2008, όμως ποτέ δεν το έχουν παραδεχθεί δημοσίως.

Επισήμως, ο 73χρονος Ρώσος πρόεδρος έχιε μόνο δύο παιδια - τη Μαρία Βοροντσόβα (40) και την Κατερίνα Τιχόνοβα (39), από τον τριακονταετή γάμο του με τη Λιουντμίλα Πούτιν, από την οποία χώρισε το 2013.

Πηγή: skai.gr

