Η Ρωσία αντιμετωπίζει αρνητικά τις ευρωπαϊκές προτάσεις σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και δεν θα δεχτεί καμία παρουσία στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στο έδαφος της γειτονικής της χώρας, δήλωσε το Κρεμλίνο την Τετάρτη.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, επαίνεσε τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ως «πολύ σημαντικές» και δήλωσε ότι η Μόσχα ελπίζει ότι αυτές θα συνεχιστούν.

Στο πλαίσιο μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας εργάζονται για να καταρτίσουν ένα σύνολο εγγυήσεων για την Ουκρανία που θα την προστατεύσουν από μια πιθανή μελλοντική επίθεση από τη Ρωσία. Αλλά ο Πεσκόφ είπε ότι μια ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα σήμαινε μια παρουσία του ΝΑΤΟ εκεί, κάτι που, όπως είπε, είναι κάτι που η Ρωσία είχε ως στόχο να αποτρέψει από την αρχή.

«Στην πραγματικότητα, από την αρχή κιόλας, ήταν η πρόοδος της στρατιωτικής υποδομής του ΝΑΤΟ και η διείσδυση αυτής της στρατιωτικής υποδομής στην Ουκρανία που θα μπορούσε πιθανώς να χαρακτηριστεί ως μία από τις βασικές αιτίες της συγκρουσιακής κατάστασης που προέκυψε», είπε.

«Έτσι, έχουμε μια αρνητική στάση απέναντι σε αυτές τις συζητήσεις.»

Όλες οι πλευρές συμφωνούν ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία πρέπει να αποτελούν μέρος οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας, αλλά διαφωνούν ριζικά ως προς τη μορφή που θα πρέπει να λάβουν.

Η Ρωσία λέει ότι θα πρέπει να είναι ένας από τους εγγυητές της ασφάλειας της Ουκρανίας και θέλει να αναβιώσει μια πρόταση που συζητήθηκε μεταξύ των δύο πλευρών το 2022, τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου. Το Κίεβο το απορρίπτει αυτό, λέγοντας ότι θα είχε δώσει στη Μόσχα ένα αποτελεσματικό βέτο σε οποιαδήποτε εξωτερική στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι «ένα από τα πιο σημαντικά θέματα», αλλά ότι η Ρωσία δεν πίστευε ότι ήταν χρήσιμο να τις συζητήσει δημόσια.

Είπε ότι η σύνοδος κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας στην Αλάσκα αυτόν τον μήνα μεταξύ των προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν ήταν «πολύ ουσιαστική, εποικοδομητική και χρήσιμη».

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα αναπτύξουν στρατεύματα επί του εδάφους στην Ουκρανία στο πλαίσιο οποιωνδήποτε μελλοντικών εγγυήσεων ασφαλείας. Ωστόσο, έχει αφήσει ανοιχτή την πόρτα για άλλη στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της αεροπορικής και της υποστήριξης από τις υπηρεσίες πληροφοριών.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι οι Ρώσοι και Ουκρανοί διαπραγματευτές για την ειρήνη βρίσκονται σε επαφή, αλλά δεν μπορεί να δώσει ημερομηνία για το πότε θα συναντηθούν ξανά. Οι δύο πλευρές είχαν την τελευταία τους συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο στην Κωνσταντινούπολη στις 23 Ιουλίου, σε μια συνεδρίαση που διήρκεσε μόλις 40 λεπτά.

Πηγή: skai.gr

