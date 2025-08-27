Το υπουργικό συμβούλιο της Γερμανίας ενέκρινε σήμερα Τετάρτη ένα νομοσχέδιο που θα εισαγάγει πρώτα την εθελοντική στρατιωτική θητεία και θα μπορούσε να οδηγήσει σε υποχρεωτική στράτευση εάν δεν επιτευχθούν οι στόχοι στρατολόγησης, ανέφερε η κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της.

Το υπουργείο Άμυνας ελπίζει ότι το εθελοντικό εξάμηνο πρόγραμμα θα βοηθήσει στον διπλασιασμό του αριθμού των εκπαιδευμένων εφέδρων από το τρέχον επίπεδο των περίπου 100.000 και ότι ορισμένοι από τους εθελοντές θα συνεχίσουν να έχουν σταδιοδρομία στην ενεργό υπηρεσία.

Ο υπουργός Μπόρις Πιστόριους θέλει να αυξήσει τον αριθμό των στρατιωτών που υπηρετούν από 180.000 σε 260.000 έως τις αρχές της δεκαετίας του 2030, ώστε να ανταποκριθεί στους νέους στόχους του ΝΑΤΟ και να ενισχύσει την άμυνά του - στο πλαίσιο μιας σχεδιαζόμενης αύξησης των στρατιωτικών δαπανών, ωστόσο, το νομοσχέδιο πιθανότατα θα αντιμετωπίσει δυσκολίες.

Η Γερμανία τερμάτισε το προηγούμενο πρόγραμμα υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας το 2011 και έκτοτε δυσκολεύεται να επιτύχει τους στόχους για τα στρατεύματα.

«Η Bundeswehr πρέπει να αναπτυχθεί», δήλωσε ο Πιστόριους σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη. «Η διεθνής κατάσταση ασφαλείας, και πάνω απ' όλα η επιθετική στάση της Ρωσίας, το καθιστά αυτό απαραίτητο».

«Δεν χρειαζόμαστε μόνο μια καλά εξοπλισμένη δύναμη - είμαστε ήδη σε καλό δρόμο προς τα εκεί», συνέχισε. «Αλλά χρειαζόμαστε επίσης μια Bundeswehr που να είναι ισχυρή από άποψη προσωπικού. Μόνο τότε η αποτροπή στο σύνολό της θα είναι πραγματικά αξιόπιστη έναντι της Ρωσίας».

Το νομοσχέδιο προβλέπει ορισμένους ετήσιους στόχους προσλήψεων για το νέο εθελοντικό πρόγραμμα: αύξηση από 20.000 το 2026 σε 38.000 το 2030. Εάν δεν επιτευχθούν αυτοί οι αριθμοί, η κυβέρνηση θα μπορούσε να επιλέξει αντ' αυτού να επαναφέρει την υποχρεωτική στράτευση, υπό την επιφύλαξη της κοινοβουλευτικής έγκρισης, σύμφωνα με το τελευταίο προσχέδιο του νομοσχεδίου.

