Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι συμφώνησε με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να ληφθεί απόφαση για το μέλλον του νέου ευρωπαϊκού προγράμματος Future Combat Air System (FCAS) μέχρι το τέλος του έτους.

Το πολυεθνικό αμυντικό έργο στοχεύει στην ανάπτυξη μαχητικών αεροσκαφών επόμενης γενιάς και συναφών συστημάτων για τις ευρωπαϊκές αεροπορικές δυνάμεις.

Το Βερολίνο κατηγόρησε τη γαλλική βιομηχανία ότι μπλοκάρει την επόμενη φάση στην ανάπτυξη του προγράμματος FCAS, απαιτώντας την αποκλειστική ηγεσία του έργου, ανέφερε το Reuters την Τρίτη.

Η Ρωσία αποτελεί τη μεγαλύτερη

Παράλληλα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς αναφέρθηκε και στη Ρωσία λέγοντας ότι είναι και θα παραμείνει η μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλεια της Ευρώπης για μεγάλο χρονικό διάστημα, σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη.

Πηγή: skai.gr

