Το Κρεμλίνο ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας λόγω του φόβου για πραξικόπημα κατά του Πούτιν

Αυξάνει δραματικά τα μέτρα προσωπικής ασφάλειας γύρω από το Ρώσο Πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν το Κρεμλίνο, μετά το κύμα δολοφονιών υψηλόβαθμων Ρώσων στρατιωτικών και τους φόβους για πραξικόπημα που έχουν ανακύψει, εγκαθιστώντας, σύμφωνα με έκθεση ευρωπαϊκής υπηρεσίας πληροφοριών που περιήλθε στην κατοχή του CNN, συστήματα παρακολούθησης στα σπίτια στενών συνεργατών του.

Στον φάκελο αναφέρεται ότι μάγειρες, σωματοφύλακες και φωτογράφοι που εργάζονται με τον πρόεδρο απαγορεύεται πλέον να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Επιπλέον, οι επισκέπτες του Κρεμλίνου υποβάλλονται σε διπλό έλεγχο, ενώ όσοι εργάζονται κοντά του επιτρέπεται να χρησιμοποιούν μόνο τηλέφωνα χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Ορισμένα από τα ισχυρά μέτρα ασφαλείας τέθηκαν σε ισχύ τους τελευταίους μήνες, μετά τη δολοφονία ανώτατου στρατηγού τον Δεκέμβριο που είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία διαμάχης στους κόλπους της ρωσικής ηγεσίας ασφαλείας.

Αυξανόμενη η ανησυχία στο Κρεμλίνο

Οι εξελίξεις σε κάθε περίπτωση υποδηλώνουν αυξανόμενη ανησυχία στο Κρεμλίνο, το οποίο πλέον έχει να αντιμετωπίσει εντεινόμενα προβλήματα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, όπως οικονομικές δυσκολίες, αυξανόμενη δυσαρέσκεια και αποτυχίες στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία.

Στο πλαίσιο των νέων μέτρων που λαμβάνονται, οι ρωσικές αρχές ασφαλείας έχουν περιορίσει δραστικά τις μετακινήσεις του Πούτιν, ενώ ο ίδιος και η οικογένειά του έχουν σταματήσει να επισκέπτονται τις συνηθισμένες κατοικίες τους στην περιοχή της Μόσχας και στο Βαλντάι. Παράλληλα, δεν έχει επισκεφθεί στρατιωτικές εγκαταστάσεις φέτος, σε αντίθεση με το 2025 ενώ το Κρεμλίνο, για να καλύψει τους περιορισμούς, δημοσιοποιεί βιντεοσκοπημένα αρχεία.

Επίσης, μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022, ο Πούτιν φέρεται να περνά εβδομάδες σε αναβαθμισμένα καταφύγια, συχνά στην περιοχή του Κρασνοντάρ, κοντά στη Μαύρη Θάλασσα.

Εν τω μεταξύ, η έκθεση έρχεται σε μια περίοδο που η κρίση γύρω από το Κρεμλίνο φαίνεται πώς αρχίζει να βαθαίνει, τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου. Οι ρωσικές απώλειες, που οι δυτικές χώρες εκτιμούν ότι ανέρχονται περίπου στους 30.000 νεκρούς και τραυματίες μηνιαίως, συνδυαστικά με τα περιορισμένα εδαφικά κέρδη και τις επαναλαμβανόμενες ουκρανικές επιθέσεις με drones, έχουν οδηγήσει τη σύγκρουση σε επίπεδα που πολλοί θεωρούν μη βιώσιμα.

Δυσαρέσκεια ακόμα και στο φιλοκυβερνητικό περιβάλλον

Το οικονομικό κόστος γίνεται ολοένα και πιο εμφανές, με διακοπές δεδομένων κινητής τηλεφωνίας σε μεγάλες πόλεις να προκαλούν δυσαρέσκεια ακόμη και στο φιλοκυβερνητικό περιβάλλον. Η κατάσταση αυτή ενισχύει την αίσθηση ότι οι συνέπειες του πολέμου αρχίζουν να αγγίζουν και τις αστικές ελίτ.

Η έκθεση αποκαλύπτει επίσης εντάσεις στο εσωτερικό της ρωσικής ηγεσίας σχετικά με την ευθύνη για την ασφάλεια ανώτατων αξιωματούχων, γεγονός που οδήγησε στην ενίσχυση της προστασίας για δέκα ακόμη ανώτερους διοικητές.

Σύμφωνα με την έκθεση, από τις αρχές Μαρτίου 2026 το Κρεμλίνο και ο ίδιος ο Πούτιν ανησυχούν για πιθανές διαρροές ευαίσθητων πληροφοριών και για το ενδεχόμενο πραξικοπήματος ή δολοφονικής επίθεσης, ακόμη και μέσω drones.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην έκθεση στον πρώην υπουργό Άμυνας Σεργέι Σοιγκού, ο οποίος, σύμφωνα με το έγγραφο, «συνδέεται με τον κίνδυνο πραξικοπήματος», καθώς διατηρεί επιρροή στη στρατιωτική ηγεσία. Η σύλληψη του στενού συνεργάτη του, Ρουσλάν Τσαλίκοφ, στις 5 Μαρτίου, θεωρείται πλήγμα στις ισορροπίες της ελίτ και ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο για περαιτέρω έρευνες. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν υπεξαίρεση, ξέπλυμα χρήματος και δωροδοκία. Ωστόσο, η έκθεση δεν παρουσιάζει αποδείξεις για τους ισχυρισμούς αυτούς.

Δεδομένου ότι η δημοσίευση της έκθεσης ενδέχεται να αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση του Κρεμλίνου, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή υπηρεσία πληροφοριών προειδοποιεί ταυτόχρονα το Κρεμλίνο για ένα πιθανό πραξικόπημα.

Αξιοσημείωτο είναι τέλος ότι η έκθεση περιγράφει έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Valery Gerasimov και του επικεφαλής της FSB Alexander Bortnikov, σχετικά με την ευθύνη προστασίας των στρατιωτικών αξιωματούχων. Μετά τη δολοφονία στρατηγού στη Μόσχα τον Δεκέμβριο του 2025, ο Πούτιν φέρεται να ζήτησε άμεσα λύσεις, επεκτείνοντας τον ρόλο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας (FSO) ώστε να καλύπτει περισσότερους ανώτερους διοικητές.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι τα ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας σχετίζονται και με την αυξημένη απειλή από ουκρανικές επιθέσεις. Παρά τις αυστηρές συνθήκες ασφαλείας, ο Πούτιν συνεχίζει να εμφανίζεται δημοσίως, πραγματοποιώντας συναντήσεις με ηγέτες όπως ο Ραμζάν Καντίροφ και ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.





Πηγή: skai.gr

