Πτώση άνω του 3% για το πετρέλαιο εν μέσω προσδοκιών για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Πτώση άνω του 1 δολαρίου το βαρέλι καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη, εν μέσω των προσδοκιών για μια πιθανή πυρηνική συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν.

Στη μείωση των τιμών του αργού έχει συμβάλλει και η απροσδόκητη αύξηση των αμερικανικών αποθεμάτων την προηγούμενη εβδομάδα, γεγονός που ενίσχυσε τις ανησυχίες των επενδυτών για ενδεχόμενη υπερπροσφορά του καυσίμου.

Το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης για το πετρέλαιο τύπου Brent, παράδοσης τον επόμενο μήνα, υποχωρεί κατά 1,44 δολάριο ή 2,18% και κινείται στα 64,65 δολάρια το βαρέλι.

Αντίστοιχα, το συμβόλαιο για το αμερικανικό αργό, τύπου West Texas Intermediate (WTI), παράδοσης τον Ιούνιο, επίσης σημειώνει πτώση κατά 1,41 δολάριο ή 2,23% και διαμορφώνεται στα 61,74 δολάρια το βαρέλι.

Τα συμβόλαια και των δύο υποχώρησαν ελαφρώς την Τετάρτη μετά την ανακοίνωση των στοιχείων για τα αποθέματα αργού των ΗΠΑ, τα οποία εμφάνισαν απροσδόκητη αύξηση κατά 3,5 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 9 Μαΐου. Η εξέλιξη αυτή ήγειρε ανησυχίες για ενδεχόμενη υπερπροσφορά στην αγορά, πιέζοντας χαμηλότερα τις τιμές.

Ωστόσο, καταλυτικό ρόλο στην περαιτέρω αποκλιμάκωση των τιμών έπαιξε η δήλωση ανώτερου Ιρανού αξιωματούχου ότι η Τεχεράνη είναι πρόθυμη να καταλήξει σε μια συμφωνία με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό της πρόγραμμα με αντάλλαγμα την άρση των αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Μια τέτοια συμφωνία πυροδότησε ελπίδες για χαλάρωση της παγκόσμιας ισορροπίας προσφοράς και ζήτησης αργού.



