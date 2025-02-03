Σκόπια: Χιλιάδες διαδηλωτές πάλι στoυς δρόμους για τη διαφθορά

Πάνω από πέντε χιλιάδες πολίτες των Σκοπίων διαδήλωσαν σήμερα το απόγευμα στο κέντρο των Σκοπίων, για δεύτερη φορά μέσα σε μερικές ημέρες, σχετικά με το περιστατικό με μία νεαρή κοπέλα η οποία έχασε τη ζωή της, όταν την ώρα που περνούσε διάβαση πεζών παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 20χρονος.

Το δυστύχημα συνέβη αργά το βράδυ της περασμένης Τετάρτης στην κεντρική λεωφόρο των Σκοπίων. Η 22χρονη Φροσίνα Κουλάκοβα, που έχασε τη ζωή της, σπούδαζε σε σχολή μόδας στα Σκόπια.

Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί, ο οδηγός που προκάλεσε το δυστύχημα δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, βρισκόταν υπό την επίδραση αλκοόλ, είχε παραβιάσει ερυθρό σηματοδότη και οδηγούσε με 130 χλμ/ώρα. Ο ίδιος ήταν γνωστός στις Αρχές, καθώς πέρυσι είχε συλληφθεί για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, όμως έπειτα από προφυλάκιση τριών μηνών αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος. Ο 20χρονος που προκάλεσε το δυστύχημα συνελήφθη και κρίθηκε προφυλακιστέος για διάστημα 30 ημερών.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν αρχικά στο σημείο του δυστυχήματος και στη συνέχεια κινήθηκαν προς τη Βουλή και προς το Δικαστικό Μέγαρο των Σκοπίων.

Επικεφαλής της σημερινής πορείας τέθηκαν οι γονείς και η αδελφή της 22χρονης κοπέλας που έχασε τη ζωή της. Οι διαδηλωτές, πολλοί από τους οποίους ήταν φοιτητές, εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για το γεγονός ότι επικίνδυνα άτομα εις βάρος των οποίων έχουν κινηθεί ποινικές διώξεις, όπως στην περίπτωση του 20χρονου οδηγού, παραμένουν ατιμώρητα και κυκλοφορούν ελεύθερα. Οι ίδιοι υποστήριξαν ότι κάτι τέτοιο είναι αποτέλεσμα του διεφθαρμένου συστήματος και της διεφθαρμένης δικαιοσύνης της χώρας.

«Θέλουμε δικαιοσύνη», «Χωρίς δικαιοσύνη δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη» και «Όταν ένα διεφθαρμένο σύστημα επιζεί, τότε πεθαίνουν οι άνθρωποι» αναγραφόταν σε μερικά από τα πλακάτ που κρατούσαν οι διαδηλωτές.

Παρόμοια διαδήλωση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι και στην πόλη Νεγκότινο απ' όπου κατάγεται η 22χρονη Φροσίνα που έχασε τη ζωή της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

