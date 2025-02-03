Σύλληψη ηγετών της αντιπολίτευσης κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στη Γεωργία

Η αστυνομία της Γεωργίας συνέλαβε σήμερα δύο ηγέτες της αντιπολίτευσης, ο ένας από τους οποίους αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερος με εγγύηση, στη διάρκεια νέας διαδήλωσης κατά της κυβέρνησης, η οποία κατηγορείται από τους επικριτές της για φιλορωσική αυταρχική παρέκκλιση και ότι απομακρύνει αυτή τη χώρα του Καυκάσου από μια προσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Κάγια Κάλας επέκρινε τις γεωργιανές αρχές μέσω του X, δηλώνοντας ότι «η βάναυση καταστολή ειρηνικών διαδηλωτών, δημοσιογράφων και πολιτικών απόψε στο Τμπιλίσι είναι απαράδεκτη».

Αυτή η πρώην σοβιετική δημοκρατία συγκλονίζεται εδώ και τρεις μήνες από καθημερινές διαδηλώσεις εναντίον του κυβερνώντος κόμματος Γεωργιανό Όνειρο.

Η κρίση ξέσπασε στα τέλη Οκτωβρίου, όταν το κόμμα αυτό ανακοίνωσε τη νίκη του στις βουλευτικές εκλογές, για την οποία η αντιπολίτευση καταγγέλλει πως ήταν προϊόν νοθείας. Επιδεινώθηκε τον επόμενο μήνα, όταν το εν λόγω κόμμα ανέστειλε τη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ, απόφαση που θεωρήθηκε προδοσία από ένα τμήμα της χώρας, κυρίως τη φιλοδυτική νεολαία.

Αυτή η τελευταία θεωρεί πως η κυβέρνηση προτιμά να προσεγγίσει τη γειτονική Ρωσία και θέλει να μιμηθεί τις μεθόδους του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σήμερα οι δυνάμεις της τάξης συνέλαβαν τον Νίκα Μέλια του φιλελεύθερου φιλοευρωπαϊκού κόμματος Akhali (Νέο) και τον Γκίγκι Ουγκουλάβα, πρώην δήμαρχο του Τμπιλίσι. Συμμετείχαν μαζί με χιλιάδες διαδηλωτές σε μια απόπειρα αποκλεισμού ενός αυτοκινητοδρόμου στη βόρεια είσοδο της πρωτεύουσας.

Ο δικηγόρος του Μέλια δήλωσε πως ο πελάτης του, ο οποίος «συνελήφθη για διοικητική παράβαση», απελευθερώθηκε με εγγύηση λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Ο Μέλια δήλωσε στους δημοσιογράφους πως υψηλόβαθμος αστυνομικός τον χτύπησε με κλωτσιές ενώ βρισκόταν στο αστυνομικό τμήμα.

Οι Μέλια και Ουγκουλάβα έχουν ήδη περάσει χρόνια στη φυλακή επί κυβέρνησης του Γεωργιανού Ονείρου, με βάση κατηγορίες με πολιτικά κίνητρα, σύμφωνα με μη κυβερνητικές οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ο ανεξάρτητος τηλεοπτικός σταθμός Pirveli μετέδωσε εικόνες που δείχνουν την αστυνομία να χυτπάει βάναυσα συλληφθέντες διαδηλωτές.

«Όλη αυτή η αστυνομική βία δείχνει ακριβώς ότι η κυβέρνηση φοβάται», λέει ένας 22χρονος διαδηλωτής, ο Κότε Μπαράμια. «Οι Γεωργιανοί δεν θα υποκύψουν, η δημοκρατία μας είναι σε κίνδυνο».

