Γερμανία: Για ρατσιστικό σχόλιο κατηγορεί τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς το CDU

Για ρατσισμό κατηγορεί τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU), υποστηρίζοντας ότι αποκάλεσε «γελωτοποιό της αυλής» τον μαύρο γερουσιαστή αρμόδιο για θέματα Πολιτισμού στο Βερολίνο, Τζο Τσιάλο. Για «παραλογισμό» έκανε λόγο ο κ. Σολτς.

Σύμφωνα με το περιοδικό Focus, ο κ. Σολτς χρησιμοποίησε την έκφραση για να περιγράψει τον κ. Τσιάλο στις 2 Φεβρουαρίου, ενώ βρισκόταν σε ιδιωτική κοινωνική εκδήλωση για τα γενέθλια του πρώην πολιτικού Χάραλντ Κριστ σε κλαμπ του Βερολίνου.

Ο αρχισυντάκτης του Focus Γκέοργκ Μεκ, παρών ο ίδιος στην εκδήλωση, έδωσε στη δημοσιότητα το περιστατικό, το οποίο επιβεβαίωσαν και άλλοι προσκεκλημένοι, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν εξέλαβαν τον χαρακτηρισμό ως ρατσιστικό σχόλιο. «Ο όρος που χρησιμοποίησα δεν είχε ρατσιστική χροιά στην καθομιλουμένη και δεν υπήρξε ποτέ κάτι τέτοιο ως πρόθεσή μου», δήλωσε ο Όλαφ Σολτς απαντώντας στην κριτική που ακολούθησε το δημοσίευμα. Ο Τζο Τσιάλο από την πλευρά του επιβεβαίωσε ότι υπήρξε ένα «περιστατικό», αλλά απέφυγε να σχολιάσει περαιτέρω.

Ο αρχηγός του CDU και υποψήφιος καγκελάριος Φρίντριζ Μερτς δήλωσε «άναυδος» και πρόσθεσε: «Αυτός είναι ο καγκελάριος που απαιτεί πάντα σεβασμό - προφανώς μόνο για τον εαυτό του (…) Αναρωτιέμαι αν είναι σε θέση να παραδεχτεί ότι είπε κάτι λάθος και να ζητήσει για αυτό συγγνώμη». Ο γενικός γραμματέας του CDU Κάρστεν Λίνεμαν δήλωσε στην εφημερίδα BILD: «Δεν έχω λόγια. Ο Όλαφ Σολτς χάνει τον έλεγχο», ενώ ο βουλευτής του CDU Γενς Σπαν έκανε λόγο για «ανείπωτο ολίσθημα, κακόγουστο και ως εκ τούτου το αντίθετο του σεβασμού» και πρόσθεσε ότι ο κ. Σολτς θα πρέπει να ζητήσει αμέσως συγγνώμη από τον κ. Τσιάλο. «Είναι το θλιβερό τέλος μιας καταστροφικής θητείας στην καγκελαρία», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σπαν. Να ζητήσει συγγνώμη κάλεσε τον καγκελάριο και ο κυβερνήτης/δήμαρχος του Βερολίνου Κάι Βέγκνερ (CDU).

Ο γενικός γραμματέας του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) Ματίας Μιρς μίλησε από την πλευρά του για στοχευμένη εκστρατεία, η οποία «προφανώς οργανώθηκε από το CDU, το κόμμα το οποίο δυσφημεί τους ανθρώπους ως «μικρούς πασάδες» και «προνοιακούς τουρίστες».

Σε συνέντευξή του στη WELT-TV, ο αρχισυντάκτης του περιοδικού Focus περιέγραψε με λεπτομέρειες το συμβάν και σημείωσε ότι ο κ. Σολτς άσκησε επιπλέον δριμεία κριτική στον αντίπαλό του, Φρίντριχ Μερτς, σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD). Τον κατηγόρησε για «κακό παιχνίδι» και δήλωσε για το CDU ότι πλησιάζει όλο και περισσότερο τον φασισμό. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο καγκελάριος δήλωσε ότι εκτιμά τον Τζο Τσιάλο ως «μια σημαντική φιλελεύθερη φωνή στην Ένωση», αλλά όταν εκείνος τον ρώτησε εάν εννοούσε πραγματικά τα σχόλια περί ρατσισμού του CDU, ο Όλαφ Σολτς απάντησε: «Κάθε κόμμα έχει τον γελωτοποιό της αυλής του», εννοώντας ότι, όπως στους γελωτοποιούς επιτρεπόταν να ασκήσουν και κάποια κριτική στον βασιλιά, με τρόπο ελαφρύτερο, έτσι και τώρα, στους κόλπους του CDU, ο κ. Τσιάλο μπορεί να διαφωνεί με τη γραμμή του κόμματός του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

