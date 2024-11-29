Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία ερευνά υπόθεση κατασκοπείας, με ύποπτο έναν Τούρκο, ο οποίος φέρεται να παρακολουθούσε άτομα τα οποία θεωρούσε ότι σχετίζονταν με τον Φετουλάχ Γκιουλέν, τον αποθανόντα αντίπαλο του προέδρου της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία, έχει ασκηθεί δίωξη εναντίον του Μεχμέτ Κ., ο οποίος θεωρείται ότι έστελνε πληροφορίες στην τουρκική αστυνομία και τις μυστικές υπηρεσίες με ανώνυμες επιστολές. Ο ύποπτος πάντως δεν κρατείται, διευκρίνισε η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.