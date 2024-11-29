Η βρετανική κυβέρνηση σχεδιάζει να επανεξετάσει τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση του BBC, του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, και να αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις στο ανταποδοτικό τέλος, καθώς επιδιώκει να εξασφαλίσει το μέλλον του BBC λόγω του ανταγωνισμού από τους γίγαντες των ψηφιακών πλατφορμών συνεχούς ροής, και καθώς οι τηλεθεατές παρακολουθούν λιγότερο τηλεόραση σε ζωντανή απευθείας μετάδοση.

Επί του παρόντος, το BBC χρηματοδοτείται από ανταποδοτικό τέλος ύψους 169,50 λιρών ετησίως, που πληρώνουν υποχρεωτικά όλα τα βρετανικά νοικοκυριά που παρακολουθούν το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα.

Εντούτοις, ο αριθμός των νοικοκυριών που πληρώνουν έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς οι άνθρωποι αλλάζουν τις συνήθειές τους με την πρόσβαση που έχουν σε περισσότερο περιεχόμενο στο διαδίκτυο.

Το υπουργείο Πολιτισμού, Μέσων Ενημέρωσης και Αθλητισμού ανακοίνωσε σήμερα ότι θα εξετάσει μια αναθεώρηση του Βασιλικού Καταστατικού του BBC για να επεξεργαστεί «εναλλακτικές επιλογές χρηματοδότησης» για τον ραδιοτηλεοπτικό ειδησεογραφικό κολοσσό, ο οποίος απασχολεί 21.000 εργαζομένους.

«Θα έχουμε έναν ειλικρινή διάλογο σε εθνικό επίπεδο για το μακροπρόθεσμο μέλλον του ραδιοτηλεοπτικού φορέα, διασφαλίζοντας ότι το BBC έχει ένα βιώσιμο μοντέλο δημόσιας χρηματοδότησης που υποστηρίζει το ζωτικής σημασίας έργο του, αλλά επίσης θα είναι δίκαιο και θα ανταποκρίνεται σε εκείνους που το πληρώνουν», δήλωσε η υπουργός Λίζα Νάντι.

Το BBC έχει προβεί τα τελευταία χρόνια σε εξοικονομήσεις δαπανών αφού οι αυξήσεις στο ανταποδοτικό τέλος απέτυχαν να συμβαδίσουν με τον πληθωρισμό.

Προκειμένου να δοθεί στο BBC χρηματοδοτική βεβαιότητα έως το 2027, η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να διατηρήσει την άδεια στην τρέχουσα μορφή της και θα αυξάνει το τέλος ανάλογα με τον πληθωρισμό.

Η αναθεώρηση θα βοηθήσει να αποφασιστεί η μελλοντική χρηματοδότησή του μετά την ημερομηνία αυτή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

